- Un al doilea cetatean canadian, Michael Spavor, a fost dat disparut in China de cand a fost interogat de autoritati din aceasta tara, a declarat joi purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe canadian, Guillaume Berube, AFP.

- O ampla operatiune era in desfasurare miercuri dimineata in estul Frantei pentru capturarea autorului atacului cu arma comis marti seara la Strasbourg si soldat cu trei morti si 13 raniti, dintre care opt sunt in stare grava, transmite dpa, titrat de Agerpres. Procurorii francezi au anuntat ca trateaza…

- Pe navele ucrainene capturate de rusi in stramtoarea Kerci nu se afla niciun cetatean moldovean. Este declaratia oficiala a Ministerului de Externe, dupa ce in presa ucraineana au aparut informatii precum ca printre cei retinuti s-ar afla si un moldovean in varsta de 20 de

- Fostul premier macedonean Nikola Gruevski, care a fugit din tara sa pentru a evita inchisoarea, a utilizat o masina diplomatica ungara, a anuntat joi politia din Albania, tara prin care acesta a trecut, transmite AFP. "Gruevski a iesit, pe 11 noiembrie 2018, in jurul orei 19,11, de pe…

- Rusia va trebui sa construiasca o ‘centura defensiva’ in apropiere de Soci in cazul aderarii Ucrainei si Georgiei la NATO, proiect ce va necesita resurse uriase din partea Moscovei, a declarat luni Andrei Kelin, seful Departamentului pentru cooperare europeana din cadrul Ministerului de Externe rus,…

- Este o greseala ca SUA sa se retraga unilateral din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat cu Rusia in timpul razboiului rece, a atentionat China luni, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunyiong, a declarat in cadrul…

- Acuzatiile formulate de Washington conform carora Teheranul incearca sa influenteze viitoarele alegeri din SUA sunt false si lipsite de temei, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe iranian, informeaza dpa. "Americanii par sa sufere de halucinatii in legatura cu aceasta",…

- Autoritatile iraniene au anuntat ca l-au convocat miercuri pe ambasadorul Germaniei la Teheran pentru a protesta fata de extradarea de catre Berlin in Belgia a unui diplomat iranian suspectat de implicare intr-un proiect de atentat asupra unei adunari a opozantilor iranieni la finalul lui iunie,…