Stiri pe aceeasi tema

- Capitala albaneza Tirana a fost joi din nou scena unor ciocniri intre fortele de ordine si manifestanti care cereau demisia premierului Edi Rama, relateaza dpa. Ciocnirile s-au produs dupa ce unii dintre protestatari au incercat sa intre cu forta in cladirea parlamentului. A…

- Partidele din Opozitie incearca introducerea in dezbaterea parlamentara a modificarii legii electorale, astfel incat primarii sa fie alesi prin doua tururi de scrutin, si nu printr-un tur, cum este in prezent. Graba partidelor este justificata prin apropierea alegerilor locale, anul viitor. In plus,…

- Politia albaneza a intervenit sambata cu gaze lacrimogene impotriva demonstrantilor care incercau sa patrunda in cladirea parlamentului de la Tirana, a relatat Klan TV, potrivit agentiei dpa. O multime numeroasa s-a strans la Tirana pentru un nou protest organizat de opozitie pentru a cere demisia premierului…

- Discurs surprinzator la Parlament, unde fostul ministru al Justitiei Florin Iordache l-a criticat dur pe actualul ministru, Tudorel Toader. Acesta ar fi trecut peste vointa Parlamentului in cazul separarii carierii magistratilor. Un alt repros: nu s-a consultat cu actorii din justitie inainte de a da…

- Plenul Reunit al Parlamentului a votat, miercuri, propunerea PSD, Constantin-Florin Mitulețu-Buica, pentru funcția de președinte al Autoritații Electorale Permanente. Presedintele AEP este desemnat pentru un mandat de 8 ani, care poate fi reinnoit o singura data, conform Mediafax.Au fost 252…

- Sustinatorii opozitiei din Albania au spart un cordon de politie, sambata, dupa ce au aruncat cu cocktail uri Molotov si torte si au inceput sa sparga usile cladirii in care se afla biroul premierului albanez Edi Rama. Oamenii cer demisia premierului si organizarea de alegeri anticipate, conform RomaniaTV.net.…

- Sustinatorii opozitiei din Albania au spart un cordon de politie, sambata, dupa ce au aruncat cu cocktail-uri Molotov si torte si au inceput sa sparga usile cladirii in care se afla biroul prim-ministrului Edi Rama, in timpul unor proteste in care cer demisia sa, scrie Reuters.

- Partidele de opoziție, in frunte cu PNL, PMP, USR și Pro Romania, au strans numarul necesar de semnaturi pentru a convoca sesiunea extraordinara a Parlalamentului. Opoziția vrea sesiune extraordinara in perioada 29-31 ianuarie, dar decizia finala este la Biroul Permanent controlat de PSD și ALDE.Citește…