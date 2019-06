Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Macedoniei de Nord, Zoran Zaev, le-a cerut marti statelor membre ale Uniunii Europene sa-si respecte angajamentele si sa inceapa negocieri pentru aderarea tarii sale, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro."Am facut tot ce ni s-a cerut. Statele membre trebuie sa-si respecte angajamentele…

- Noul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti Uniunii Europene sa-si intensifice presiunile asupra Moscovei pentru a pune capat razboiului din estul Ucrainei, tragand un semnal de alarma legat de soarta copiilor victime ale conflictului, relateaza AFP. Fostul actor de comedie,…

- Aflata la Bruxelles in prima vizita post-Dragnea, premierul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu liderii Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si Frans Timmermans, doi critici vehementi ai asaltului PSD la Justitie. Premierul s-a angajat sa sustina statul de drept. Primul test va fi in Parlament,…

- Liderii UE analizeaza posibilitatea ca directorul general al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva, sa fie urmatorul presedintele Comisiei Europene, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Această funcţie este una dintre cele trei poziţii de top din…

- Opozitia, care sustine ca alegerile parlamentare din 2017 au fost fraudate, a organizat mitinguri si a boicotat activitatea parlamentara in incercarea de a determina organizarea unor alegeri anticipate, insa guvernul condus de premierul socialist Edi Rama a respins acuzatiile.Uniunea Europeana…

- Inalte oficialitati ale Uniunii Europene au marcat miercuri implinirea a 15 ani de la cea mai ampla extindere a blocului comunitar, informeaza dpa. "In urma cu 15 ani, in aceasta zi, 10 tari si-au ocupat locul de drept in inima uniunii noastre", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Dupa o dezbatere maraton de sase ore intre liderii UE, acestia i-au oferit lui May o amanare mai lunga decat cea pana pe 30 iunie ceruta de premierul britanic. „Amanarea este atat de flexibila precum ma asteptam si este un pic mai scurta decat ma asteptam dar este destul timp pentru a fi gasita…

- Uniunea Europeana a facut multe pentru a mulțumi Regatul Unit în privința Brexitului și nu va mai face altele, a declarat miercuri șeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, lasând puține speranțe într-o deblocare a situației la summitul UE din aceasta saptamâna, transmite…