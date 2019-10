Albania anunţă că a dejucat un atentat pregătit în Iran Politia albaneza a publicat intr-un comunicat fotografiile a patru barbati, despre care afirma ca faceau parte dintr-o "celula terorista activa a fortei iraniene Qods", care desfasoara operatiuni ale Garzilor Revolutionare iraniene in strainatate. Grupul "planificase printre altele un atentat terorist dejucat in martie 2018", cu ocazia unei sarbatori la Tirana a congregatiei sufiste Bektashi, foarte raspandita in Albania. La sarbatorire au participat membri ai organizatiei iraniene de opozitie Mujahedinii Poporului din Iran (OMPI), arata politia, care se refera - fara a da alte detalii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

