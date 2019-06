Stiri pe aceeasi tema

- 'Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Frontierei Giurgiu au actionat pe baza unor informatii si astfel, au observat, pe directia localitatii de frontiera Slobozia, judetul Giurgiu, sase persoane care se deplasau, pe jos, dinspre fluviul Dunarea spre un drum de acces si…

- Radu Mazare a fost adus in aceasta seara in Romania, din Madagascar, cu o cursa aeriana ce a avut escala la Paris. Avionul a aterizat pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda" la ora 20:35. Fostul primar al Constanței va fi adus prima data in arestul Poliției de Frontiera, iar de acolo va fi dus la…

- Punctul de Trecere a Frontierei Triplex Confinium din localitatea timiseana Beba Veche va fi deschis temporar, in perioada 18-19 mai, intre orele 10,00 - 18,00, la solicitarea autoritatilor publice locale sarbe, maghiare si romane, cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF)…

- Un barbat, in varsta de 27 de ani din județul Brașov, a fost depistat de un echipaj al Politiei de Frontiera de la Sectia Berezeni – ITPF Iasi in timp ce sofa fara permis. Politistii de frontiera efectuau o misiune specifica de supraveghere si control, pe raza localitatii Ranceni, cand au oprit pentru…

- Ruta mai puțin obișnuita pentru care a optat un migrant, in incercarea sa de a ajunge in vestul țarii. Spre deosebire de cei mai mulți, barbatul a fost prins atunci cand incerca sa iasa din Romania și sa intre in… Serbia. Polițiștii de frontiera de la Jimbolia l-au depistat ieri, puțin dupa miezul nopții,…

- Un kosovar a fost prins de polițiști in timp ce trecea pe camp frontiera dintre Serbia și Romania. Tanarul din provincia Kosovo, in varsta de 26 de ani, le-a spus polițiștilor de frontiera ca și-ar fi dorit sa ajunga intr-o țara din vestul Europei. Cetațeanul kosovar a fost depistat duminica dimineața…

- Vizita papei Francisc va aduce in Romania circa zece trenuri, cu cate 11 vagoane, cu pelerini din strainatate, a declarat miercuri, in colegiul prefectural, seful Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea, chestorul Marin Bondar. Potrivit acestuia, politistii de…

- Doi albanezi care incercau sa intre ilegal in Romania, dinspre Serbia, fiind prinși pe la „frontiera verde”, in Timiș. Migranții au fost depistați ... The post Doi albanezi au incercat sa treaca fraudulos frontiera appeared first on Renasterea banateana .