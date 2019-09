Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR anunța ca circulația rutiera pe Transalpina (DN 67C) va fi inchisa in weekend, intre Novaci și Ranca (km 16+000 – km 23+000), in vederea desfașurarii cunui concurs de automobilism sportiv. Potrivit unui comunicat al CNAIR, in zilele de 31 august (sambata) și 01 septembrie (duminica), se inchide…

- Pe ordinea suplimentara a sedintei CGMB de astazi a fost inclus un proiect prin care se stabileste „Ziua fara autoturisme in Bucuresti”, care va fi pe data de 22 septembrie 2019 (duminica). Astfel, in acea zi, Primaria Capitalei vrea sa interzica traficul cu orice fel de masina sau vehicul motorizat…

- Primaria Capitalei vrea sa interzica traficul cu orice fel de masina sau vehicul motorizat pe mai multe artere din centrul Capitalei, precum Bulevardul Unirii sau Decebal, in ziua de 22 septembrie 2019. Aceasta zi ar putea fi declarata "Ziua fara autoturisme". Pe ordinea suplimentara a sedintei…

- Pentru a 3-a oara in istorie, o etapa a Campionatului Național de Drift se va desfașura pe una dintre cele mai periculoase dar si spectaculoase șosele din țara, Transalpina. Federația Naționala de Automobilism Sportiv organizeaza pe 10 și 11 august cea de-a patra etapa a Campionatului Național…

- Circulatia pe Transalpina (DN 67C) va fi inchisa in zilele de 10 si 11 august, pe un sector de drum de 2 kilometri, in vederea desfasurarii "Campionatului National de Drift - Etapa a IV - a", informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In data de 10 august, soseaua…

- Circulatia pe Transalpina (DN 67C) va fi inchisa in zilele de 10 si 11 august, pe un sector de drum de 2 kilometri, in vederea desfasurarii Campionatului National de Drift - Etapa a IV - a , informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Accident cumplit. Doua persoane au decedat si patru au fost ranite dupa ce o masina si un TIR s-au ciocnit frontal Doua persoane au murit si alte patru au fost ranite in urma coliziunii frontale dintre un autoturism si au autotren, pe DN 7, pe Valea Oltului, au informat reprezentantii Inspectoratului…

- Acum cateva saptamani, i-am invitat pe cei de la Direcția Regionala Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj la o discuție in teren despre principalele proiecte ale regiunii. Au acceptat propunerea noastra,