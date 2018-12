Stiri pe aceeasi tema

- Un fost politist rus, care a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru ca a ucis 22 de femei, a fost gasit vinovat, luni, de uciderea altora 56. Tribunalul regional de la Irkutk, in Siberia, l-a gasit pe...

- Nicolae Dragoi, suspectat ca a lovit o tanara in scara blocului M 3 din Alba Iulia, pentru a-i lua telefonul și portmoneul, identificat cu ajutorul internauților dupa ce imaginile cu agresiunea au fost postate pe rețeaua de socializare și reținut, luni seara, este prospat ieșit din pușcarie. El a mai…

- Jucatorul de fotbal Chris Watts a fost gasit vinovat de moartea iubitei gravide și a celor doua fiice pe care le aveau impreuna. Și-a recunoscut crimele și a primit cinci condamnari pe viața de la judecatori. De asemenea, pentru ca a ucis și bebelușul pe care iubita sa il purta in pantece, Chris Watts…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au achitat, marti, pe fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, care a fost condamnat in prima instanta la sapte ani de inchisoare pentru evaziune, delapidare si spalare de bani. Decizia este definitiva.

- Un barbat de 40 de ani din Alba Iulia specializat in infractiuni de inselaciune in domeniul constructiilor si amenajarilor interioare a primit o noua hotarare de condamnare la inchisoare cu executare. Iakab Ladislau a primit, in 30 octombrie 2018, pedeapsa de 8 luni de inchisoare cu executare, la Judecatoria…

- Interlopul Ioan Clamparu, decizie extrema.Condamnat intr-un dosar de prostițuție, Ioan Clamparu a decis sa dea in judecata Penitenciarul Aiud, suparat ca nu i se permite sa i se opereze in afara unitații de detenție, conform Romania TV. Acesta acuza ca prin decizia instituției de detenție…

- Un barbat condamnat la inchisoare pe viața, incarcerat la Penitenciarul de maxima siguranța din Aiud, a fost eliberat conditionat, dupa aproape 18 ani de inchisoare si dupa ce a beneficiat, anterior, de comuntarea pedepsei in detentie pe o perioada de 25 de ani. S. Josef a fost condmanat in 2001 la…

- Ieri, 25 septembrie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud l-au depistat si retinut, pe raza municipiului Aiud, pe un tanar de 23 de ani, din municipiu, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Aiud. Tanarul a fost condamnat…