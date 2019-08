Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Alba au depistat un autoturism cautat de autoritatile britanice, in valoare de aproximativ 6.000 de euro, care se aflau in posesia unui cetatean din Alba Iulia. Acesta este banuit de tainuire, fapta savarsita in legatura cu inmatricularea autovehiculului, in Romania.

- Romania da semne ca se schimba și ca poate merge spre normalitate, iar modelele noastre sunt de cele mai multe ori langa noi. Impreuna cu Bianca Iuga, Alba24 a plecat in cautare de modele, de romani care ii inspira și pe cei din jurul lor, de oameni care au ceva de spus, deși nu au […] Citește Alba24…

- Romania da semne ca se schimba și ca poate merge spre normalitate, iar modelele noastre sunt de cele mai multe ori langa noi. 100.000 de oameni veniți de Centenar la Alba Iulia se comporta exemplar, nu sunt incidente și toata lumea se bucura de Sarbatoarea Romaniei in mod civilizat. Tot atunci, albaiulienii…

- Romania da semne ca se schimba și ca poate merge spre normalitate, iar modelele noastre sunt de cele mai multe ori langa noi. 100.000 de oameni veniți de Centenar la Alba Iulia se comporta exemplar, nu sunt incidente și toata lumea se bucura de Sarbatoarea Romaniei in mod civilizat. Tot atunci, albaiulienii…

- Liderii UDMR vor limba maghiara in administrația publica. Adica vor drepturi speciale și favoruri dar in localitațile unde dețin exclusiv conducerea calca in picioare drepturile romanilor. Se aude doamna premier Viorica Dancila? Inainte de a modifica Codul Administrativ ați aflat despre ce se petrece…

- Alba Iulia se afla pe locul 8 in clasamentul privind vitalitatea culturala a oraselor din Romania, in 2016. Primele trei locuri sunt ocupate de Cluj-Napoca, Sfantu Gheorghe (din judetul Covasna) si Miercurea Ciuc, potrivit rezultatelor unui studiu lansat, luni, de Institutul National pentru Cercetare…

- O fetița de 2 anisori din Romania a murit in Italia, lovita de mașina condusa de mama sa. Tragedia s-a produs intr-un moment de neatenție, in apropiere de Torino, in localitatea Villarbasse, in timp ce șoferița manevra mașina in curtea casei.

- In contextul exercitarii de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene, astazi, am participat la reuniunea informala a miniștrilor agriculturii din statele membre UE, intalnire care a avut loc in inima Transilvaniei, la Alba Iulia. Oficialii europeni prezenți la Alba Iulia au efectuat …