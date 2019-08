Alba: Zeci de vagoane încărcate cu lemne, indisponibilizate de poliţiştii feroviari Este cea mai importanta indisponibilizare de material lemnos realizata de Politia din Alba, volumul estimat fiind de 1.600 de metri cubi. Potrivit unui comunicat transmis, sambata, AGERPRES, de IPJ Alba, politistii de la transporturi au indisponibilizat o garnitura de tren care transporta material lemnos, dupa ce, din verificari, a rezultat ca documentele de insotire a lemnului nu erau completate in conformitate cu prevederile legale. IPJ Alba a precizat ca, joi, politistii Postului de Politie Transport Feroviar Teius din cadrul Serviciului Judetean Politie Transporturi Alba au verificat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

