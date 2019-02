Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pompieri intervin si duminica pentru lichidarea incediului izbucnit in dimineata zilei de sambata la cea mai mare fabrica de condimente din Romania, amplasata in Parcul Industrial Alba Iulia, informeaza Agerpres.roMisiunea de interventie continua si pe parcursul zilei pana la lichidarea tuturor…

- Incendiul de la fabrica de condimente din Alba Iulia nu a fost stins, dupa mai bine de noua ore de la izbucnirea flacarilor, pompierii actionand pentru lichidarea ultimelor focare. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba, pompierii nu au stins incendiul izbucnit…

- Dupa 7 ore de la izbucnire, 100 de pompieri intervin in continuare pentru stingerea incendiului de la fabrica Solina din Alba Iulia. A fost nevoie de pomparea apei din raul Ampoi, care trece la mica distanța de locul incendiului, scrie Mediafax.Ovidiu Costea, purtatorul de cuvant al ISU Alba,…

- UPDATE: Pompierii continua interventia la fabrica de condimente din Alba Iulia, in prezent mai exista focare mai mici in interior, incepandu-se si evacuarea unor documente si a unor bunuri din zona administrativa a fabricii. Aceasta a fost distrusa in proportie de 80-90 la suta. Prim-adjunctul…

- Pompierii care intervin pentru lichidarea incendiului izbucnit sambata dimineata langa Alba Iulia, unul de proportii insemnate, la cea mai mare fabrica de condimente din Romania, au fost nevoiti sa se alimenteze cu apa inclusiv din raul Ampoi, aflat in apropiere. Potrivit prim-adjunctului sefului ISU…

- Un incendiu urmat de o explozie s-a produs joi dimineața intr-un bloc din Targu-Mureș. O persoana a fost ranita și 18 persoane au fost evacuate. Inspectoratului pentru Situații de Urgenta (ISU) Mures a declarat ca incendiul a fost urmat de o explozie, conform mediafax.ro ”Blocul in…

- Mos Craciun a ajuns, luni, cu o autospeciala a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui la o familie nevoiasa din satul Parpanita. Incarcata cu daruri - jucarii, alimente, mobilier si toate cele trebuincioase intr-o casa noua - masina a ajuns in Parpanita cu sirenele pornite,…

- Aproximativ 60 de pompieri si voluntari au intervenit, in noaptea de luni spre marti, timp de peste 5 ore, pentru stingerea unui incendiu care a distrus un gater din comuna Frumoasa, apartinand unei firme de procesare a lemnului, conform agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…