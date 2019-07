Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o tentativa sistata, din cauza ploii, in urma cu trei zile de a captura ursul, acesta a fost, in final, prins, tranchilizat si apoi lasat in libertate, potrivit ordinului de relocare aprobat de autoritatile competente la sfarsitul saptamanii trecute. "Ursul din zona Paclisa a fost tranchilizat.…

- Ursul care a terorizat timp de apropae 2 saptamani cartierul Paclisa al municipiului Alba Iulia a fost, in final, prins. Animalul salbatic a fost identificat in noaptea de vineri spre sambata, tanchilizat si transportat in Muntii Sebesului.

- Locuitorii cartierului Paclișa din Alba Iulia pot sta liniștiți. Ursul care iși facuse apariția cu cateva saptamani in urma, a fost tranchilizat vineri spre sambata noaptea, dupa o noua acțiune de cautare, inceputa dupa amiaza de autoritați. Este vorba despre un exemplar foarte frumos, de dimensiuni…

- Operațiunea de cautare a ursului de la Paclișa a inceput miercuri, dupa ora 15:00. O echipa de vanatori insoțiți de caini de vanatoare au pornit pe urmele animalului care terorizeaza de mai bine de trei saptamani locuitorii din cartierul municipiului Alba Iulia. Aceștia incearca sa gaseasca ursul și…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba a discutat joi dimineata, 4 iulie 2019, situatia ursului periculos care a atacat miercuri o gospodarie din lcoalitatea Paclisa, de langa Alba Iulia.

- Un incendiu a izbucnit marți noaptea, in jurul orei 23:00, la o anexa gospodareasca aflata in cartierul albaiulian Paclișa. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri din Alba Iulia intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2 la un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca…

- Uneori, chiar daca mergi degajat prin padure, fara sa te ferești sa faci zgomot, poți avea intalniri neașteptate cu animale salbatice. In mijlocul zilei, in padurea din Paclișa, un loc pitoresc aflat la periferia cartierului albaiulian, un iubitor de natura aflat la plimbare sa admire frumusețile padurii,…

- O intalnire neprevazuta in natura. De asta a avut parte o femeie din Alba Iulia, care intr-o drumeție printr-o padure de langa Alba Iulia s-a intalnit cu un pui de porc mistreț. Intalnirea dintre femeie și simpaticul animal s-a petrecut vineri, intr-un luminiș din padurea Paclișa. Se pare ca puiul…