Alba: Un urs care a intrat în gospodăriile oamenilor, prins și relocat Dupa o tentativa sistata, din cauza ploii, in urma cu trei zile de a captura ursul, acesta a fost, in final, prins, tranchilizat si apoi lasat in libertate, potrivit ordinului de relocare aprobat de autoritatile competente la sfarsitul saptamanii trecute. "Ursul din zona Paclisa a fost tranchilizat. Nu au fost probleme. El a fost relocat in Muntii Sureanu", au precizat, pentru Agerpres, autoritati implicate in operatiunea de capturare a acestuia. Unul din cei doi ursi observati in mai multe randuri in ultimele doua saptamani in localitatea Paclisa a patruns, in noaptea de marti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ursul care a terorizat timp de apropae 2 saptamani cartierul Paclisa al municipiului Alba Iulia a fost, in final, prins. Animalul salbatic a fost identificat in noaptea de vineri spre sambata, tanchilizat si transportat in Muntii Sebesului.

- Ziarul Unirea VIDEO. URSUL de la Paclișa, relocat in zona sigura, departe de casele oamenilor, intr-un areal rezervat pentru aceste salbaticiuni URSUL de la Paclișa, care de mai bine de doua saptamani teroriza o intreaga comunitate din cartierul albaiulian Paclișa, a fost relocat intr-o zona sigura,…

- Ursul de la Paclișa a fost mutat vineri spre sambata noaptea. Animalul a fost eliberat de dimineața intr-o zona din Munții Șureanu greu accesibila, departe de comunitațile umane. Procedura de transport și eliberare s-a desfașurat fara incidente, au transmis pentru Alba24, surse prezente la fața locului.…

- "Un echipaj de jandarmi a patrulat pana in jurul orei 6,00", a transmis purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Alba, Adela Buga.Unul din cei doi ursi observati in mai multe randuri in ultimele doua saptamani in Paclisa a patruns, in noaptea de marti spre miercuri,…

- Unul dintre cei doi ursi observati in mai multe randuri in ultimele doua saptamani intr-o suburbie a municipiului Alba Iulia, Paclisa, si-a facut din nou simtita prezenta, dupa ce a patruns, in noaptea de marti spre miercuri, intr-o gospodarie, unde a ucis un caine. Potrivit unor filmulete postate de…

- Potrivit unor filmulete postate de localnici pe retelele de socializare, ursul a intrat in gospodaria unei familii din Paclisa, unde a patruns pana in adapostul porcilor. Ursul a atacat un porc si a omorat un caine."La fata locului s-au deplasat sase jandarmi, care au incercat sa alunge…

- Ursul care da tarcoale caselor și stanelor din zona Paclișa, a fost surprins pe un drum din apropierea satului, luni in jurul orei 15.00. Acesta s-a intersectat cu o mașina și a luat-o la fuga pe drum, in fața automobilului. Cațiva cititori Alba24 au reușit sa filmeze momentul in care animalul alearga…

- Un barbat din Pianu, dat in urmarire de autoritatile franceze, fiind suspectat ca face parte dintr-o rețea de trafic de emigranți, a fost depistat de politistii din Alba, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane. La data de 28 iunie…