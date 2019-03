Alba: Un bărbat care și-a dat foc, a murit la spital Incidentul a avut loc marți seara intr-un sat din Alba. Barbatul care s-a autoincendiat a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului. A fost preluat de catre o ambulanța și transportat la Spitalul Județean. Barbatul a decedat dupa ce a intrat de doua ori in stop cardio-respirator. "Conform protocolului, s-a luat legatura cu Centrul de Arsi din Bucuresti si s-a recomandat internarea pe ATI, cazul fiind considerat depasit de resursele medico-chirurgicale. Pacientul a intrat de doua ori in stop cardio-respirator, s-a respectat protocolul de resuscitare, a fost transferat pe sectia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

