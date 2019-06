Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti germani ramasi blocati in urma unei viituri produse luni seara in Cheile Rametului, in Muntii Apuseni, au fost recuperati de salvamontisti dupa cateva ore de izolare, dupa miezul noptii.

- Dupa mai bine de 13 ore de cautari, cei trei turiști americani rataciți pe munte la Borșa au fost recuperați. 14 salvamontiști borșeni au facut eforturi supraomenești pentru a-i gasi și au avut succes. In ajutorul lor a venit și un elicopter, dar oamenii muntelui și-au facut datoria ca la carte, recuperand…

- Salvamontistii ii avertizeaza pe iubitorii muntelui Foto: Arhiva/ Adrian Marchis. Vremea rece din ultimele zile a adus ninsori în zonele montane înalte, fapt care creste pericolul pentru turisti. Salvamontistii îi avertizeaza pe iubitorii muntelui sa nu plece la drum fara…

- Salvamontistii din Alba au intervenit, sambata seara, pentru recuperarea a doua persoane care, surprinse de o furtuna, s-au abatut de la traseul turistic intr-o zona foarte greu accesibila din Muntii Apuseni.Potrivit sefului Serviciului Public Salvamont Salvaspeo Alba, Claudiu Costea, in urma…