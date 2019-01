Stiri pe aceeasi tema

- Intrucat in perioada urmatoare sunt anunțate condiții meteo specifice perioadei de iarna, Inspectoratul de Poliție Județean Argeș recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza adaptata permanent condițiilor meteo-rutiere, sa adopte o maniera preventiva de condus și sa respecte…

- Avand in vedere conditiile meteorologice din ultima perioada de timp precum si prognoza pentru zilele urmatoare, Inspectoratul de Politie Judetean Alba recomanda tuturor conducatorilor auto sa circule cu prudenta maxima. In aceasta dimineata, se circula in conditii de iarna pe toate arterele rutiere…

- In aceste zile, in care va pregatiti de intoarcerea din minivacanta sarbatorilor de iarna, Politia Romana va recomanda sa adoptati masurile minime de autoprotectie, pentru a avea un inceput de an fara evenimente neplacute. Daca v-ati programat intoarcerea din minivacanta sarbatorilor de iarna, inainte…

- F. T. Odata cazuta prima ninsoare și in condițiile in care anumite porțiuni de pe șoselele din județ – in special cele de pe Valea Prahovei – sunt acoperite cu strat subțire de zapada sau pojghițe de gheața, reprezentanții IPJ Prahova recomanda șoferilor o serie de masuri preventive pentru evitarea…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba recomanda tuturor conducatorilor auto sa respecte cu strictete regulile de circulatie, semnificatia indicatoarelor, indrumarile agentilor de circulatie si sa-si echipeze in mod corespunzator autovehiculele. Pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere, pe…

- La data de 24 octombrie 2018, in jurul orei 19.15, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier produs la intersectia strazilor Victoriei cu Tineretului din oras. Un barbat de 64 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism a acrosat-o pe o femeie de 57 de ani,…