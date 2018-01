Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat sambata la schi in muntii Sebesului, in masivul Sureanu, pe domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, potrivit unor surse citate de Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis a revenit, sambata, la schis in Muntii Sureanu, unde exista un domeniu schiabil cu partii in lungime totala de 18 kilometri. Domeniul schiabil Sureanu este situat la cea mai mare altitudine din tara, peste 2000 de metri.

- Șeful statul a vorbit și despre modul in care sunt modificate legile justiției și spune ca sunt proceduri nemaivazute și netransparente fiind ignorate pe fața avizele CSM și spune foarte clar: „Aștept sa se pronunțe CCR și cand legile vor ajunge la mine ma voi referi la conținutul acestor legi, la articole…

- Presedintele Klaus Iohannis se declara multumit de activitatea CSM si a Parchetului General in 2017 si a profitat de prezenta vineri la sedinta de bilant a Consiliului pentru a se prezenta drept un partener constant al sistemului judiciar, care sustine independenta Justitiei. "Cand am devenit…

- Sase din cele opt partii de la Sureanu, domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, respectiv 2.000 de metri, sunt practicabile, chiar daca nu a mai nins abundent in ultima perioada, iar instalatiile functioneaza normal. Potrivit monitorului de schi Rares Tileaga, "se…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din nord-vestul si vestul tarii. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 2:00 – 22:00, vantul…

- Carmen Iohannis a sosit zambitoare si le-a urat "Craciun fericit" celor care o asteptau, relateaza News.ro. Anul trecut, presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au asistat impreuna la slujba de Craciun, la Biserica romano-catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde merg de fiecare…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla joi la pranz in Piata Universitatii, unde participa la ceremoniile de comemorare a victimelor Revolutiei. Seful statului a fost intampinat cu aplauze in Piata Universitatii. Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi dimineata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si Sibiu. Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu.

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut miercuri, la o intalnire informala cu presa, ca un referendum privind schimbarea formei de guveramant in monarhie este o „fumigena”. „Un referendum pe tema monarhiei este o fumigena”, a spus Iohannis. Seful statului a declarat ca un referendum…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca proiectul de buget are "cateva zone discutabile". Seful statului a afirmat intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca "proiectul de buget are cateva zone discutabile", dar ca nu se pronunta acum in acest caz.Citeste si: Lovitura dura incasata…

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben pentru cincisprezece judete din vestul, nord-vestul si centrul tarii, unde vor fi ploi insemnate cantitativ, vant puternic si viscol in zonele montane, incepand de vineri seara si pana sambata dupa-amiaza. Atentionarea cod galben va fi in vigoare…

- Iohannis: Problema romanilor din Marea Britanie este bine rezolvata Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata. "Eu cred ca se va ajunge…

- Cateva sute de turisti sunt asteptati, sambata si duminica, in Muntii Sureanu, o zona din judetul Alba denumita "Elvetia Romaniei", unde se afla domeniul situat la cea mai mare altitudine din tara. Zapada este pe partii, dar si in zonele vaste din afara lor. Rares Tileaga, monitor de schi…

- "Inaintea zilei de 1 Decembrie, presedintele a facut declaratii care politizau Ziua Nationala. De asemenea, discursul de Ziua Nationala a fost menit sa imparta Romania in doua. A gasit acest moment potrivit sa arate ca exista doua Romanii - una a lui si a sustinatorilor lui si alta a celor care nu…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori puternice in zonele din 14 judete din Romania. Meteorologii au emis in urma cu putin timp, o atentionare meteo cod galben, valabila in perioada 02-12-2017, in intervalul 01:00 – 13:00. ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD…

- Iohannis, la receptia de Ziua Nationala: De teama justitiei, unii inventeaza scenarii despre un altfel de stat Presedintele Klaus Iohannis a atacat din nou puterea, la receptia de Ziua Nationala de la Palatul Cotroceni, spunand ca de teama justitiei si a statului de drept, unii inventeaza scenarii despre…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut un discurs la inceputul recepției de anuale ținute la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Șeful statului a vorbit despre importanța acestei zile pentru statul roman moder, dar a și lansat un nou atac la adresa clasei politice. ”1 Decembrie reprezinta…

- Administrația Naționala de Meteorologi a emis o avertizare cod galben de viscol in zonele montane din opt județe ale țarii. O informare suplimentara a fost emisa și pentru restul zonelor din țara unde meteorologii se aștepta la polei și precipitații mixte. Administrația Naționala de Meteorologie a emis…

- Potrivit meteorologilor, pe data de 30 noiembrie, in intervalul orar 6:00 - 22:00, va fi in vigoare un Cod galben de vreme rea. Astfel, in judetul Caras-Severin, precum si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Sibiu, Alba si Hunedoara, vantul va avea intensificari sustinute,…

- Atentionare cod galben de ninsori/ Cum va fi vremea in minivacanta de 1 Decembrie Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare cod galben de ninsori, valabila joi pentru zonele de munte. In intervalul 30 noiembrie - 1 decembrie, la altitudini mai joase, sunt anuntate precipitatii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot, potrivit Administratiei Prezidentiale. Astfel, seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea "Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol" aferenta…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la dezbaterea „Orasele României la 100 de ani de la Marea Unire”, la Ploiești, iar drept metoda de transport, șeful statului a ales trenul.Ajuns la Ploiești, șeful statului le-a spus jurnaliștilor ca a avut o calatorie…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca ideea existenței în România a unui "stat paralel" nu este decât o gluma proasta, informeaza, miercuri, Agerpres. Șeful statului a declarat, la Ploiești, ca exista câteva persoane care inventeaza astfel de…

- Presedintele Klaus Iohannis a calatorit miercuri dupa-amiaza cu trenul spre Ploiesti, unde va participa la dezbaterea "Orasele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor smart pentru Ploiesti". Seful statului a postat si o fotografie din tren pe pagina sa de Facebook. Ziarul Incomod din Ploiesti…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Copilului. Șeful statului vorbește despre obligația societații de a oferi șanse echitabile și sprijin copiilor dar și despre faptul ca orice abuz ține de o mentalitatea primitiva “a unei societați care…

- „Tehnologii disruptive in domeniul automotive: oportunitati de business“ este tema pe care o vor aborda reprezentanți din regiunea Centru (Brașov, Covasna, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita) din business, mediul de cercetare și academic pentru a construi scenarii de proiecte competitive in domeniul automotive.…

- Iohannis, despre noul dosar ce-l vizeaza pe Dragnea: Persoanele condamnate sau cercetate penal nu trebuie sa fie in conducerea statului Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, in Suedia, intrebat fiind despre noul dosar care il vizeaza pe Liviu Dragnea, ca persoanele condamnate sau…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Guvernul Tudose nu reușește sa-și îndeplineasca obiectivele economice, iar în aceste condiții gradul de colectare a veniturilor la buget a ajuns la un minim istoric, "25 și ceva la suta". Șeful statului a precizat ca, pe…

- Atentionarea ANM privind intensificari ale vantului si transport de zapada la munte este valabila pana la ora 12,00. Zone afectate: judetele Maramures, Suceava, Neamt, Botosani, Iasi, Bacau, Vrancea, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Covasna, Brasov, Buzau, Sibiu, Arges, Valcea, Alba, Hunedoara, Caras-Severin…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania are tot ce ii trebuie ca sa se impuna ca o veritabila forta in domeniul agricol, insa a avertizat ca trebuie recuperate intarzierile si eliminate unele neajunsuri. „Am toata convingerea ca Romania beneficiaza de un potential imens in agricultura,…