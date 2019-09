Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a judecat, in Camera Preliminara, contestatiile depuse impotriva solutiei prin care Tribunalul Sibiu a dispus, in iunie, inceperea judecatii cauzei in dosarul Carpatica Asigurari, in care omul de afaceri Ilie Carabulea, fiul sau, Oprea Nicolae, si alte persoane, printre…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia judeca miercuri, in Camera Preliminara, contestatiile depuse impotriva solutiei prin care Tribunalul Sibiu a dispus, in iunie, inceperea judecatii cauzei in dosarul Carpatica...

- Senatorul PSD Florian Bodog, pentru care DNA cere urmarirea penala, a declarat miercuri pentru STIRIPESURSE.RO, dupa o scurta discuție cu senatorii juriști, ca audierea sa va avea loc saptamana viitoare și ca nu o sa vina insoțit de un avocat. Bodog a discutat aproape 30 de minute cu membrii comisiei…

- Curtea de Apel Bucuresti a emis termen de judecata pentru data de 6 noiembrie in dosarul lui Liviu Dragnea in care fostul presedinte PSD a dat in judecata Inspectia Judiciara pentru anularea unei rezolutii ce viza procurorul de caz din dosarul TelDrum.

- Solicitarea fostului procuror general, Augustin Lazar, de a i acorda daune morale, in valoare de 1 leu, si, de asemenea, obligarea Ministerului Justitiei de a publica pe site-ul propriu un comunicat in care sa isi ceara scuze public pentru ceea ce scrie in raportul privind activitatea sa manageriala…

- Angela Toncescu, fost presedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (actuala Autoritate de Supraveghere Financiara), a fost condamnata de Curtea de Apel Bucuresti la 3 ani si 6 luni închisoare cu executare pentru abuz în serviciu,

- Angela Toncescu, fosta sefa a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), a fost condamnata la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu in dosarul falimentarii Astra Asigurari. Decizia Curții de Apel București nu este definitiva.Citește și: Președintele…

- Angela Toncescu, fost presedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (actuala Autoritate de Supraveghere Financiara), a fost condamnata de Curtea de Apel Bucuresti la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu, in dosarul falimentarii Astra Asigurari. Potrivit…