Alba: Proiect privind reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătăţirea transportului public, la Cugir Prin proiect, a carui valoare totala depaseste 57 milioane de lei - din care 98% sunt sume nerambursabile, va fi modernizat si eficientizat transportul public urban din Cugir si cele sapte localitati componente, pe mai mult de 14 kilometri strazi, cu sase noi autobuze hibride, 41 de noi statii si 70 de biciclete pentru bike-sharing, a precizat ADR Centru intr-un comunicat remis AGERPRES. Obiectivul general al acestui proiect este reducerea emisiilor de carbon in orasul Cugir, prin optimizarea transportului in comun, promovarea deplasarilor cu mijloace de transport alternative. Nu in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

