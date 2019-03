Stiri pe aceeasi tema

- Procesul procurorului general, Augustin Lazar, cu Ministerul Justitiei, in care se solicita suspendarea procedurii pentru revocarea sa din functie, se afla in stare de amanare la Curtea de Apel Alba Iulia, conform Agerpres.roPotrivit purtatorului de cuvant al Curtii de Apel Alba Iulia, Cosmin Muntean,…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declansat procedura de selectie pentru noul procuror general, intrucat mandatul lui Augustin Lazar expira la 28 aprilie. ”Ministerul Justiției organizeaza, la sediul sau din București, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, cod 050741, in perioada 13.03.2019 – 5.04.2019,…

- Curtea de Apel Alba Iulia este instanta competenta sa judece dosarul in care procurorul general Augustin Lazar solicita suspendarea procedurii de revocare a sa din functie, a decis miercuri Inalta Curte de Casatie si Justitie. Initial, Augustin Lazar a deschis un proces impotriva Ministerului Justitiei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate miercuri ce instanta are competenta de a judeca dosarul in care procurorul general Augustin Lazar solicita suspendarea procedurii de revocare a sa din functie. Initial, Augustin Lazar a deschis un proces impotriva Ministerului Justitiei la Curtea de Apel Alba…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, la Digi 24, ca argumentele pe care le-a prezentat anterior in sustinerea demersului de revocare a procurorului general Augustin Lazar au devenit azi mai evidente, mai convingatoare si mai numeroase. Declarația a fost facuta dupa ce Curtea…