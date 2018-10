Mugur Isarescu: O sa renuntam la cash cand o sa putem lipi pe fruntea unui lautar un card

Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a participat, miercuri, la Banking Compliance Summit 2018, in cadrul caruia a declarat ca exista tari in care s-a renuntat complet la bani cash. Isarescu a afirmat ca, in ce priveste… [citeste mai departe]