- Incendiul de la SOLINA Alba Iulia: Intervenția pompierilor pentru lichidarea focarelor ramase continua. Marți, utilaje grele vor facilita accesul sub elementele de construcție prabușite “Interventia pompierilor pt lichidarea focarelor ramase in perimetrul fabricii de condimente Solina va continua! Datorita…

- Incendiul care a distrus fabrica de condimente Solina, din Alba Iulia, nu a fost stins, la mai bine 48 de ore de la izbucnire. Zeci de forte de interventie se afla, luni, la fata locului si actioneaza pentru lichidarea focarelor existente. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Alba, Ovidiu Costea,…

- Pompierii din Alba continua si luni actiunile de lichidare a focarelor de incendiu existente pe amplasamentul fostei fabrici de condimente din Alba Iulia, mistuita sambata dimineata de flacari. La 55 de ore de la declansarea incendiului, pe amplasament actioneaza 32 de pompieri, cu cinci…

- Incendiul de la fabrica de condimente din Alba Iulia nu a fost stins, dupa mai bine de noua ore de la izbucnirea flacarilor, pompierii actionand pentru lichidarea ultimelor focare. La interventie participa doar echipajele de pompieri din Alba, pentru ca cele venite din alte judete s-au retras, news.ro.Citește…

- UPDATE: Pompierii continua interventia la fabrica de condimente din Alba Iulia, in prezent mai exista focare mai mici in interior, incepandu-se si evacuarea unor documente si a unor bunuri din zona administrativa a fabricii. Aceasta a fost distrusa in proportie de 80-90 la suta. Prim-adjunctul…

- Pompierii de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența din Lipova și cei de la Secția de Pompieri Barzava au acționat noaptea trecuta pentru stingerea unui incendiu produs la acoperișul unei case din Lipova. Acțiunea coordonata și eficienta a pompierilor a impiedicat focul sa se extinda la imobilele…

- Se numește Eduard. Are puțin peste 4 kilograme și a venit pe lume in noaptea de Craciun. A fost primul nou nascut in zi de sarbatoare de la Maternitatea Cuza Voda din Iași. A primit deja și musafiri. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența.

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la hornul unei case de locuit din municipiul Alba Iulia. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu doua autospeciale și o ambulanța…