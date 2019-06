Alba: Persoane surprinse de o viitură, în mai multe sate de pe Valea Sebeşului Mai multe persoane, inclusiv femei insarcinate, din patru localitati de pe Valea Sebesului au fost surprinse, sambata seara, de o viitura, fiind salvate de catre echipajele ISU Alba, in sprijinul carora au fost trimisi, pentru inlaturarea urmarilor inundatiilor, aproape 100 de pompieri din judetele Brasov, Cluj, Hunedoara, Mures si Sibiu. In zona de sud a judetului Alba, aflata sub cod portocaliu, s-a format o viitura din cauza scurgerilor de pe versanti, care a afectat localitatile Sebesel, Pianu de Sus, Salistea, Rachita si Calnic. Populatia din aceasta zona a fost alertata inclusiv prin intermediul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

