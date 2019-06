Stiri pe aceeasi tema

- Recidivistul periculos, eliberat mai repede, care a atacat cu bestialitate o tanara in scara blocului M4 din Alba Iulia, condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare Dragoi Nicolae, barbatul care a atacat cu bestialitate o tanara intr-o scara de bloc din Alba Iulia a fost condamnat la 4 ani de inchisoare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, luni, definitiv, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanta suprema a mentinut in cazul lui Liviu Dragnea pedeapsa…

- Judecatorii Curtii de Apel Alba Iulia au motivat sentinta de achitare definitiva a unui om de afaceri condamnat in prima instanta de Tribunalul Arad la 15 ani de inchisoare pentru un prejudiciu de peste 30 de milioane de euro.

- „Respinge, ca inadmisibila, cererea de repunere in termenul de declarare a contestatiei in anulare formulata de contestatorul condamnat Severin Adrian. Respinge, ca inadmisibila, contestatia in anulare formulata de contestatorul condamnat Severin Adrian impotriva deciziei penale nr. 187 din 16 noiembrie…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a contopit luni cele doua pedepse primite de Cristi Borcea in Dosarul transferurilor (6 ani si 4 luni) si in cel privind plajele retrocedate (5 ani). Instanta a stabilit ca faptele din cele doua dosare sunt concurente si a fost adaugat un spor. Prin urmare, Borcea are…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, o decizia definitiva in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor, conform agerpres.ro. Pe 4 martie, DNA a cerut magistratilor Instantei…

