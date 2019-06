Stiri pe aceeasi tema

- 23 de perchezitii au avut loc joi dimineata. Oficialii Postei au declarat ca au declansat si ei o ancheta in acest caz. Faptele s-au petrecut in Sebes, judetul Alba, dar si in localitati vecine. Postasii sunt banuiti de abuz in serviciu si fals intelectual dupa ce, spun surse din ancheta, de lene, nu…

- In urma perchezitiilor efectuate, in aceasta dimineata, la cateva oficii postale din judetul Alba, Compania Nationala Posta Romana face urmatoarele precizari: La aceasta ora, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice IPJ Alba inca desfasoara cercetari la oficiul postal…

- Politistii din Alba efectueaza joi, 27 iunie, un numar de 23 de perchezitii, dintre care doua la punctele de lucru ale unei societati de curierat, iar restul la domiciliile unor actuali sau fosti angajati, care sunt banuiti ca nu ar fi livrat destinatarilor corespondenta expediata de instantele de judecata.

- Politistii din Alba efectueaza joi, 27 iunie, un numar de 23 de perchezitii, dintre care doua la punctele de lucru ale unei societati de curierat, iar restul la domiciliile unor actuali sau fosti angajati, care sunt banuiti ca nu ar fi livrat destinatarilor corespondenta expediata de instantele de judecata.

- Politistii din Alba au depistat un autoturism cautat de autoritatile italiene, in valoare de aproximativ 7.000 de euro. Un cetațean din județul Bihor l-a inmatriculat provizoriu, in Romania, cu ajutorul unui barbat din Sebeș. Acesta din urma este banuit de tainuire, potrivit IPJ Alba. Politistii…

- Politistii din Alba au confiscat 63 de metri cubi de material lemnos in Sebes, pentru care reprezentantii unei societați nu au putut prezenta documente legale. Firma s-a ales cu amenda de 10.000 de lei. Potrivit IPJ Alba, joi, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice impreuna…

- Primarul comunei Vladimir, județul Gorj, Ion Ianași, de la PNL, a fost retinut, marți, de politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, acesta fiind acuzat ca ar fi acceptat plata unor lucrari care nu ar fi fost executate in realitate, transmite corespondentul MEDIAFAX.Primarul…

- Imagini accident teribil : Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, sunt doi morti.foto+video Un accident teribil a avut pe DN1 la ieșirea din Sebeș spre Sibiu. Doua persoane au decedat dupa un impact frontal intre doua autoturisme. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…