- Omul de afaceri Ilie Carabulea, inchis la Penitenciarul Aiud din iunie 2017, a depus o noua cerere de liberare conditionata. Solicitarea a fost inregistrata la Judecatoria Aiud in data de 27 martie si ar urma sa fie analizata in 8 mai 2018.

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a respins, marti, o cerere de aparare a sistemului judiciar in ansamblul sau formulata de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, cu privire la modul in care au fost reflectate in presa informatii referitoare la dosarul "Tel Drum". Potrivit ordinii…

- Israela Vodovoz a fost inmormantata in țara sa natala, Israel. Totul s-a intamplat in mare secret, in prezența copiiilor și rudelor apropiate. Trupul neinsuflețit al femeii de afaceri a fost ridicat miercuri de la IML, pentru a fi transportat in Israel. Ea a fost gasita moarta in baie pe 9 martie, dar…

- Polițiștii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au identificat si retinut pe un barbat de 41 de ani, din comuna Daia Romana, judetul Alba, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 13 martie 2018. Barbatul a fost condamnat, de Judecatoria Sebes, la 8 luni inchisoare pentru…

- Ieri, 13 martie 2018, politistii din Sebes, sprijiniti de jandarmi, l-au identificat si retinut pe un barbat de 33 de ani, din municipiul Sebes, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, urmarit la nivel national. Barbatul a fost condamnat, la data de 8 martie 2018, de Judecatoria Sebes,…

- Procesul in care sunt judecati politistul Traian Berbeceanu si fostii sai anchetatori va fi reluat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. A fost declarat apel in dosarul in care, pe fond, Berbeceanu a fost achitat de fata de acuzatiile care i-au fost aduse, iar procurorul Ioan Muresan, anchetatorul…

- Soluție definitiva in dosarul ”Caccia in Romania” • Inchisoare cu suspendare pentru doi oameni de afaceri italieni stabiliti la Alba Iulia, acuzati de evaziune fiscala de DIICOT: Curtea de Apel le-a admis expertiza financiara si i-a achitat pentru constituire de grup infractional Doi cunoscuți oameni…

- Judecatorului de Camera Preliminara de la Inalta Curte, caruia i s-a atribuit dosarul Mineriada din 13-15 iunie 1990, i se solicita instituirea unui sechestru pe toate bunurile apartinand tuturor persoanelor ca au savarsit sau favorizat infractiuni contra umanitatii in acele zile. Solicitarea a fost…

- Curtea Constitutionala a Romaniei i-a dat dreptate presedintelui Klaus Iohannis in sesizarea formulata cu privire la modificarile aduse legii, astfel incat parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene nu pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Pe 18 ianuarie,…

- Magistratii Judecatoriei Slobozia au admis luni, in prima instanta, cererea de eliberare conditionata formulata de fostul impresar Ioan Becali. Decizia instantei nu este definitiva. Potrivit deciziei Judecatoriei Slobozia, instanta "dispune liberarea conditionata a petentului-condamnat Becali Ioan,…

- Magistratii Judecatoriei Slobozia au admis, luni, cererea de eliberare conditionata formulata de Ioan Becali. "Admite propunerea de eliberare conditionata formulata de comisia pentru liberare conditionata din cadrul Penitenciarului Slobozia, judetul Ialomita. Dispune liberarea conditionata a petentului-condamnat…

- Exportul a ajuns in 2017 la peste 64% din totalul cifrei de afaceri a companiei, principalele piete de export fiind Italia, Ungaria, Bulgaria si Grecia. Producatorul de mobilier pentru baie Savini Due din Sebes, judetul Alba, controlat de omul de afaceri italian Piersante Savini, a finalizat anul trecut…

- Zeci de fosti membri ai unei retele de contrabandisti cu tigari, destructurata de DIICOT in urma unor actiuni coordonate de fostul sef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, au primit sentintele definitive. In urma anchetei, au fost confiscate peste 4,5 milioane de tigarete.

- Un numar de 750 de persoane din sase judete situate in centrul tarii, intre care și Alba, vor beneficia de servicii de antreprenoriat pentru infiintarea unor afaceri si crearea de locuri de munca, cu ajutorul unui proiect finantat din fonduri europene, in valoare totala de 21,7 milioane de lei, derulat…

- Gorj, Maramures, Alba, Suceava, Valcea si Prahova sunt judetele din Romania cu cea mai mare scadere a suprafetei de paduri in perioada 1990-2016, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), consultate de wall-street.ro. Unul dintre aceste judete, Maramures, este pe primul loc in clasamentul…

- Retragerea lui Crin Antonescu din cursa pentru prezidențiale și mai apoi din viața politica este unul dintre marile mistere ale vieții politice contemporane. In stenogramele DNA in care discuta telefonic omul de afaceri Florian Walter și proiectul Mihaiela Iorga Moraru, omul de afaceri susține ca…

- Tribunalul Cluj a emis mandat european de arestare pe numele unui om de afaceri controversat. Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, este cautat in toata Europa dupa ce acesta a fugit de la domiciliu.

- Tribunalul Cluj a emis mandat european de arestare pe numele omului de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, dupa ce acesta nu a fost gasit la domiciliu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Omul de afaceri Decebal Draghis, martor cheie in dosarul Microsoft și avocatul Luminita Mazilu din Baroul Bucuresti au fost trimisi in judecata de DNA, fiind acuzați ca ar fi primit mita in valoare de 430.000 de euro de la un om de afaceri.

- Omul de afaceri Ilie Carabulea, aflat la Penitenciarul Aiud, unde executa o pedeapsa de 5 ani de inchisoare in Dosarul Carpatica-ASF, nu va fi eliberat conditionat. Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins, joi, contestatia la executarea pedepsei, depusa de catre acesta. Ilie Carabulea a formulat, in noiembrie…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins, joi, ca nefondata contestatia la executare formulata de omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF- Carpatica si aflat in detentie la Penitenciarul Aiud. Decizia nu este definitiva si poate fi…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins, joi, ca nefondata contestația la executarea pedepsei formulata de omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la cinci ani și șase luni de inchisoare. Decizia nu este definitiva. Purtatorul de cuvant al Curții de Apel Alba Iulia, Cosmin Muntean,…

- Magistrații Curții de Apel Alba Iulia vor judeca, joi, contestatia la executare formulata de catre omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF-Carpatica si aflat in detentie la Penitenciarul Aiud. Dupa doua cereri de liberare conditionata…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia va judeca, joi, contestatia la executare formulata de catre omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF-Carpatica si aflat in detentie la Penitenciarul Aiud. Dupa doua cereri de liberare conditionata…

- Inspirat de filmele despre Pablo Escobar și El Chapo, un tanar de 21 de ani din județul Alba a incercat sa se apuce de afaceri cu droguri. A fost interesat mai ales de canabis și cocaina, pe care a achiziționat-o cu Bitcoin. In realitate insa, nici cocaina nu era ce credea el ca este, nici […]

- La data de 1 februarie a.c.,politistii din Ocna Mures l-au identificat si retinut pe un barbat de 48 de ani, din Ocna Mures, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Potrivit IPJ Alba, barbatul a fost condamnat de Judecatoria Aiud, la executarea unei pedepse privativa de libertate…

- Ieri, 1 februarie 2018, politistii din Ocna Mures l-au identificat si retinut pe un barbat de 48 de ani, din oraș, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat de Judecatoria Aiud, la executarea unei pedepse privativa de libertate de 5 luni si 23 de zile, pentru…

- Omul de afaceri clujean Ioan Bene trebuia sa ajunga astazi in penitenciar, dupa ce a fost condamnat definitiv pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al CJ Cluj Horea Uioreanu, insa acesta e de negasit, scrie Actual de Cluj. Politia a transmis un comunicat de presa, anuntand ca Bene a…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni la inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a fost dat in urmarire dupa ce nu a fost gasit pentru a fi incarcerat in Penitenciarul Gherla.Avocatul sau sustine ca barbatul este plecat in concediu.

- Ieri, 30 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, sprijiniti de politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Alba, au identificat-o si retinut pe o tanara de 30 de ani, din municipiul Alba Iulia, posesoare a unui mandat de executare…

- Numele ministrului pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea (fost prefect de Prahova) figureaza intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani deferit justitiei in 2016 de catre Parchetul de pe laga Inalta Curte de Casatie si Justitie. Dosarul nu a ajuns sa fie judecat pe fondul cauzei, ci s-a oprit…

- Lista ministrilor din cabinetul Dancila care au intrat in vizorul DNA Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere in CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea in Executiv a mai multor politicieni…

- Senatorul Radu Oprea, propus de PSD ca ministru pentru Mediul de Afaceri,Comert si Antreprenoriat considera ca dosarul sau penal de evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani nu e o vulnerabilitate pentru Guvern,mai ales ca cercetarea s-a intors la Parchet,transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, magistratii Silvia Cerbu, Daniel Gradinaru si Simona Cirnaru vor redeschide dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70…

- – Ii invit pe tinerii din Alba sa aplice! Situatia implementarii programului Start-up Nation este in graficul stabilit initial prin procedura de implementare, neexistand intarzieri, personalul agentiilor si al institutiilor de credit partenere fiind implicat in rezolvarea tuturor deconturilor depuse.…

- La Judecatoria Sectorului 5 se discuta astazi cererea de liberare condiționata a fostului europarlamentar Adrian Severin, condamnat la 4 ani de inchisoare pentru savarșirea infracțiunilor de luare de mita și trafic de influența. Amintim ca, la inceputul anului trecut, Adrian Severin a mai depus o cerere…

- Vineri, 12 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud au identificat-o si retinut pe o femeie de 34 de ani si pe un barbat de 39 de ani, ambii din Aiud, posesori ai unor mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Aiud. Femeia a fost…

- Municipiului Aiud au identificat si retinut pe o femeie de 34 de ani si pe un barbat de 39 de ani, ambii din Aiud, posesori ai unor mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Aiud. Femeia a fost condamnata la executarea unei pedepse de un an, 4 luni si 10 zile inchisoare pentru…

- Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta, pe 31 ianuarie, pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdareanu,…

- Iulian Siclitaru, care a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare in dosarul „Transgaz“, alaturi de Dinel Staicu, a fost reținut dupa ce a coborat dintr-un avion care venea din Marea Britanie. Omul de afaceri craiovean Iulian Siclitaru, de 58 de ani, a fost trimis in judecata in…

- Directia Nationala Anticoruptie a facut public, marti, un comunicat de presa in care ofera explicatii cu privire la dosarul trimis in judecata in care au fost inculpati un fost director al OJFIR Alba, un medic veterinar si un fermier din comuna Ighiu. Acuzatiile sunt de luare de mita, fals si folosire…

- Directia Nationala Anticoruptie a relateaza intr-un comunicat de presa acuzațiile și starea de fapt reținute in rechizitoriul prin care au fost trimiși in judecata un fost director al OJFIR Alba, un medic veterinar si un fermier din comuna Ighiu. Acuzatiile sunt de luare de mita, fals si folosire de…

- In data de 6 ianuarie a.c., in jurul orei 02.15, pe DN 14 B, in afara localitații Șeica Mica, polițiștii au identificat un conducator auto in varsta de 40 de ani, domiciliat in județul Alba, care se afla la volan, deși era BAUT. Read More...

- Judecatoria Aiud a facut publica motivarea deciziei prin care primarul orașului Teiuș, irel Halalai, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru comiterea infracțiunii de conflict de interese. In esența, judecatorul a constatat fara dubiu vinovația primarului, care a incheiat contracte…

- Maria Vasii, avocatul lui Liviu Dragnea, a declarat, joi, dupa ce a studiat actele din dosarul Tel Drum, ca ii va propune presedintelui PSD formularea unei cereri de extindere a urmaririi penale pentru toate persoanele care l-au acuzat pe acesta.

- Omul de afaceri Nelu Iordache si mai multi sefi de la CNADNR Craiova au fost achitati de Tribunalul Bucuresti in dosarul privind modernizarea Transalpina, informeaza Agerpres. Potrivit deciziei instantei, Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost achitat pentru ...

- DNA primește o lovitura neașteptata la finalul anului 2017. Nelu Iordache, omul de afaceri acuzat de acuzat de instigare la abuz in serviciu in forma continuata si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, a fost achitat.

- Fostul primar al comunei Peciu Nou, Ioan Farcalau, inculpat pentru luare de mita, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara. In rechizitoriu, procurorii au retinut faptul ca in perioada februarie 2014 -…

- Dupa doua luni si jumatate de la intrarea in vigoare a legislatiei care permite detinutilor care si-au executat parte din pedeapsa in conditii necorespunzatoare sa ceara liberarea inainte de termen, peste 70 de condamnati au parasit Penitenciarul Aiud, reprezentand aproximativ 10% din numarul celor…