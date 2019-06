Alba-neagra cu conctractele de autostrazi: Cuc s-a razgandit si nu-i mai trimite acasa pe grecii de la Aktor

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a revenit joi pe lotul 2 al Autostrazii Sebes-Turda, care se intinde de la Alba Iulia si pana in apropiere de Aiud. Ministrul a renuntat la amenintarile de acum doua saptamani trecuta si a declarat ca antrepreonul si-a asumat finalizarea lucrarilor in acest an.

- Aflat, joi, în inspectie pe loturile în constructie ale autostrazii Sebes Turda, din judetul Alba, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat ca lotul 2 va fi deschis traficului la sfârsitul acestui an, iar constructorul si-a asumat finalizarea lucrarilor pâna la acest…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a dat joi un nou termen companiei Aktor, constructorul lotului 2 al Autostrazii Sebes-Turda. Aflat in inspectarea santierului pentru autostrada Sebes-Turda, unde sunt in lucru doua loturi in lungime de circa 41 de kilometri, Razvan Cuc a dat termen pana la sfarsitul…

- Dupa ce s-a aflat pe lotul 2 al Autostrazii Sebeș Turda, unde i-a amenințat pe grecii de la Aktor cu rezilierea contractului, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc s-a depasat astazi pe lotul 1. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Lotul 1 al Autostrazii Sebes-Turda va fi dat circulatiei pana la sfarsitul acestui an, a sustinut, joi, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, aflat in inspectie pe santier, alaturi de directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga.…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a dat joi un nou ultimatum constructorului lotului 2 al Autostrazii Sebes-Turda, adica grecilor de la Aktor. Aflat in control pe santierul autostrazii, ministrul a anuntat termen pana la sfarsitul acestei luni pentru ca firma sa schimbe ritmul lucrarilor. De asemenea,…

- Lucrarile grecilor de la Aktor avanseaza cu greu, însa, așa cum se observa și în imaginile video, șoseaua prinde încet-încet contur. „Am vizitat șantierul lotului 2 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, tronson de 24,25 km executat de grecii de la Aktor. În continuare,…

- Cu o intarziere de un an si jumatate, incep lucrarile la singurul capat al Autostrazii Ploiesti-Brasov care are sanse reale de finalizare, in viitorul apropiat. In schimb, principalul tronson al acestei sosele de mare viteza - care ar urma sa treaca prin munte si pe care romanii il asteapta de peste…