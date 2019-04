Un concurs destinat elevilor organizat de reprezentanții Agenției Spațiale Romane a cazut „victima” fara nicio vina, in lupta dintre consilierii județeni. Aleșii județeni au discutat despre un nou regulament de inchiriere sau folosința gratuita a „adormitului” aerodrom Cioca. Proiectul a cazut. Cei de la Agenția Spațiala aveau nevoie de terenul de la aerodromul de pe Torontalului in 24 aprilie, pentru organizarea evenimentului… Inca nu se știe daca vor avea un acord in acest sens. Deocamdata nu il au…