Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Alba au retinut 13 persoane banuite de comiterea mai multor infracțiuni de furt de combustibil, in dauna unei societati comerciale din Abrud. Cu ocazia perchezitiilor efectuate la domiciliilor acestora si la societatea comerciala pagubita, politistii au gasit mii de litri de combustibil,…

- Cupru Min Abrud, societate subordonata Ministerului Economiei care exploateaza zacamantul de la Roșia Poieni unde se afla 60% din rezerva de cupru a Romaniei, ia in calcul sa se constituie parte civila impotriva angajaților cercetați ca au furat combustibil. Cupru Min Abrud precizeaza, miercuri, intr-un…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 15 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil, in dauna unei societati comerciale din Abrud, fapte prin care ar fi creat un prejudiciu de peste 200.000 de lei. Vor fi puse in executare 14 mandate de aducere. La data de 26 septembrie a.c.,…

- Politisti din Alba efectueaza miercuri, 26 octombrie, 15 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil, in dauna unei societati comerciale din Abrud, fapte prin care ar fi creat un prejudiciu de peste 200.000 de lei. Vor fi puse in executare 14 mandate de aducere.

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 15 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil, in dauna unei societati comerciale din Abrud, fapte prin care ar fi creat un prejudiciu de peste 200.000 de lei.Vor fi puse in executare 14 mandate de aducere. La data de 26 septembrie a.c.,…

- Politistii din Abrud, impreuna cu RAR, au actionat pe DN 74, pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost identificate 8 autovehicule cu defectiuni. Potrivit IPJ Alba, in 26 iulie, intre orele 10.00 – 15.00, politistii rutieri din Abrud,…

- Trei tineri din judțele Constanța și Tulcea ar fi inșelat doi crescatori de animale din județul Alba cu suma de peste 110.000 lei. Cei trei ar fi achiziționat de la crescatori in baza unor contracte peste 400 de oi și 300 de miei și nu ar mai fi platit contravaloarea lor. Polițiștii din Alba alaturi…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din IPJ Alba au retinut doua persoane banuite de fapte de inselaciune prin care a fost creat un prejudiciu de peste 110.000 lei in dauna unor crescatori de oi din judetul Alba. Acestea, impreuna cu o a 3-a persoana, ar fi contractat achizitionarea…