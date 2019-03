Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Joburi pentru Personal Medical revine și i nacest an in cele mai importante orașe din țara, cu noi oferte pentru cei ce vor sa profeseze in cele mai moderne și performante clinici și spitale din Romania și nu numai. Evenimentul va avea loc la Hotel Unirea din Iași, in 16 martie, intre orele 10:00…

- Sarbatoarea Mierii 2019, la Blaj, in 22-24 martie: Cel mai mare targ apicol din Romania a ajuns la cea de a 12-a ediție. PROGRAMUL manifestarii Cel mai mare targ apicol din Romania a ajuns la cea de a 12-a ediție. Evenimentul va avea loc in perioada 22-24 martie 2019 la Blaj, județul Alba, acolo unde…

- In jur de 150.000 de oameni sunt asteptati sa ajunga la Blaj, in centrul greco-catolicismului din Romania, in 2 iunie, cu prilejul vizitei Papei Francisc, care va fi prezent pe Campia Libertatii si, potrivit asteptarilor, in Piata 1848 si in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Sfanta Treime”. Programul…

- Romania este prezenta la Targul de carte de la Bruxelles (Foire du livre), in perioada 14-17 februarie 2019, intr-un cadru reprezentativ la nivel european, sub egida EUNIC Bruxelles (Uniunea Europeana a Institutelor nationale pentru cultura), conform unui comunicat remis AGERPRES de ICR Bruxelles. Scriitorii…