- Președintele Klaus Iohannis a facut vineri dupa masa o plimbare relaxata prin Cetatea Alba Carolina, insoțit de președintele PNL, Ludovic Orban și de primarul orașului, Mircea Hava, viitor europarlamentar. Președintele a participat la schimbul de garda, apoi s-a intalnit cu reenactorii garzi Apulum,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, referitor la profilul persoanei pe care PSD trebuie sa o propuna pentru funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice, ca trebuie sa fie „o persoana onesta, corecta, capabila sa negocieze”CITESTE SI: Pericolul durerilor de spate: Combinatia cu slabiciunea…

- Președintele Klaus Iohannis se afla la Targul de Carte ”Alba Transilvana”, care se desfașoara la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia, unde iși lanseaza noua carte, “EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”. Evenimentul face parte dintr-o serie de intalniri cu cititorii in intreaga țara, in…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, vineri, o vizita in municipiul Alba Iulia, context in care isi va lansa cea de-a treia carte si va avea o intalnire cu autoritatile locale. Potrivit agendei sefului statului, la ora 16,00 va avea loc evenimentul de lansare a volumului "EU.RO - Un dialog deschis…

- “Alba Fest – Hot Summer” – Foc de artificii și spectacol piro-muzical la superlativ, in cadrul Alba Fest 2018®, cel mai asteptat eveniment al anului de la Alba Iulia. La inceput de vara, Alba Iulia este destinatia perfecta pentru cateva zile de distractie garantata. Cel mai asteptat eveniment al anului…

- Ediția din 2019 Alba Fest se va desfașura in perioada 7-9 iunie in inima Transilvaniei, la Alba Iulia, și va reuni mai mulți artiști din topurile muzicale de la noi din țara. Carla’s Dreams, Antonia, Lidia Buble, Lora sunt cap de afiș anul acesta. Daca nu ți-ai facut inca planuri pentru inceputul verii,…

- Mii de credincioși au participat, și in acest an, la slujba Invierii Domnului, de la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia. Cu credinta in suflete si lumanari in maini, oamenii au venit sa primeasca Lumina si sa duca pacea sfanta in inimile si casele lor. Inca de pe la ora 23.00, strazile orașului au…