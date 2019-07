Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 iulie 2019, in jurul orei 23,10, polițiștii Biroului Rutier din Alba Iuia l-au depistat pe un barbat de 29 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Brandușei din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest, a…

- La data de 10 iulie 2019, in jurul orei 17,28, polițiștii rutieri din Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul ca, la UPU Cluj s-a prezentat o femeie de 71 de ani, din Sebeș care a declarat ca a fost victima unui accident rutier comis la data de 2 iulie 2019, in jurul orei 11,30, pe raza municipiului…

- La data de 11 iunie 2019, in jurul orei 11.30, polițiștii Postului de Poliție Horea au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie a fost acroșata cu oglinda laterala a unui autoturism, in timp ce se deplasa pe marginea unui drum comunal, iar șoferul care a provocat accidentul și-a continuat drumul. In…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, miercuri, in jurul orei 15.30, cu o autospeciala și o ambulanța SMURD, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, aflat in parcare la Dedeman. Incendiul s-a manifestat pe aproximativ 20% din suprafața autoturismului, la nivelul bordului.…

- Prin Dispoziția Primarului municipiului Alba Iulia nr. 584/09.05.2019, la solicitarea Comisiei de avizare a adunarilor publice, se restricționeaza circulația rutiera pentru derularea competiției „Women Rally” (detalii despre eveniment AICI ) in perioda 10-12 mai 2019 astfel: – B-dul 1 Decembrie 1918…

- Mai mulți locuitori din Alba Iulia au semnalat faptul ca semaforul pentru pietoni, aflat in imediata apropiere a sensului giratoriu de langa Liceul Militar din Alba Iulia, afiseaza, ore in șir, culoarea roșie, motiv pentru care oamenii sunt nevoiți sa treaca drumul asumandu-și riscul de a fi loviți…

- La data de 30 aprilie 2019, in jurul orei 04.00, pe DN1, la kilometrul 375, la ieșire din municipiul Alba Iulia spre Sebeș, o femeie in varsta de 33 de ani, din comuna Șugag, județul Alba, s-a angajat in traversarea drumului prin loc nepermis și fara sa se asigure, imprejurare in care a fost surprinsa…

- Polițiștii din Alba Iulia au reușit sa identifice persoana care a lovit, acum doua zile, o mașina in parcarea blocului M5 de pe B-dul Transilvaniei și apoi a plecat de la locul accidentului. Este vorba despre o șoferița din municipiu, care a explicat ca a lovit mașina din neatenție și a parasit parcarea…