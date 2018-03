Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol La Cluj-Napoca, la sfarsitul saptamanii trecute, s-a desfasurat ultima etapa din cadrul Cupei Romaniei la popice feminin. Dupa primele trei runde, situatia in clasamentul general era deja stabilita, astfel ca etapa finala a fost mai degraba doar de verificare. Echipa Conpet Petrolul Ploiesti…

- Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au efectuat controale planificate intr-un magazin specializat al rețelei ROGOB și in unitațile de alimentație publica Andys Pizza, plasate in municipiul Balți

- Explozia din 30 octombrie 2017, produsa in subteranul Minei Uricani, s-a soldat cu patru victime, din care doua persoane au decedat - unul dintre mineri chiar in zona deflagratiei, iar al doilea, in Spitalul de Arsi din Bucuresti, din cauza arsurilor grave suferite. "Urmarea analizarii tuturor…

- In prima parte a perioadei comuniste, orasul Alba Iulia a fost marginalizat. Intre 1950 si 1968, orasul a facut parte din regiunea Hunedoara. Ulterior, au avut loc investitii edilitare si in infrastructura, dar cu toate acestea Alba Iulia a ramas in urma unor localitati urbane similare.

- El este Mihai, iar in trecut a fost desemnat Mister Romania. Unul dintre cei mai frumoși barbați ai țarii noastre a aparut in fața concurenților "Guess my age".I-au ghicit Alexandra și Cozmin varsta? Nuuu! I-au dat 35 de ani, insa el are 41. Acum doua decenii primea titlul de "Mister".

- Incep lucrarile la gazoductul BRUA. Transgaz SA informeaza, intr-un comunicat transmis miercuri, 21 martie, ca Ministerul Energiei a emis Decizia exhaustiva nr.1 pentru proiectul de interes comun „Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului national de transport a gazului pe coridorul de transport…

- Romania se numara printre cele noua tari europene care vor fi serios afectate de impunerea de catre SUA de taxe vamale la importurile de otel si aluminiu din UE, a afirmat europarlamentarul Iuliu Winkler, liderul UDMR Hunedoara, luni, la Deva, intr-o conferinta de presa, potrivit unui comunicat remis…

- Pline de gropi si cu trotuare dezastruoase. Asa arata majoritatea strazilor din orasul Balti. Situatia devine si mai deplorabila atunci cand ploua, iar craterele de pe drumuri se transforma in lacuri.

- Partidul Comunistilor ar putea sustine candidati nepartinici la alegerile noi care vor avea loc pe 20 mai in municipiile Chisinau si Balti, a anuntat presedintele PCRM, Vladimir Voronin, in cadrul emisiunii „Vinerea cu Anatolie Golea” de la RTR Moldova. Totusi, formatiunea nu a luat o decizie finala,…

- Un minor de 15 ani, din comuna Totești, din județul Hunedoara, este cautat de polițiști. Azi-noapte, acesta a plecat de acasa, lasand in dormitor un bilet de adio. „In data de 15 martie 2018, in jurul orei 08.00, politistii din cadrul Sectiei 8 Poliție Rurala Hateg au fost sesizați verbal de…

- ALEGERI IN RUSIA: Aleksei Navalnii, marele absent Cunoscut pentru anchetele sale asupra coruptiei in randul elitelor, anchete distribuite masiv pe retelele sociale, acest jurist carismatic a surprins organizand manifestatii de amploare impotriva puterii ruse, anul trecut. La 41 de ani, el…

- Maine, in toata țara va ploua. Noaptea și dimineața va fi ceața slaba. La Briceni și Soroca termometrele vor indica cinci grade, tot atatea vor fi si la Balti, iar la Orhei va fi cu un grad mai mult.

- Prințesa Lia, cu ciorapii rupți la un eveniment monden, iar prințul Paul, cu pantofii murdari! Așa s-au prezentat cei doi, spre stupoarea celorlalți invitați. Sa fi ajuns la fundul sacului sau sa fie vorba de o intamplare nefericita? Aspectul cuiva spune multe despre persoana respectiva, așa ca indiferent…

- PSD și-a ales sambata, intr-un congres extraordinar, președintele executiv, secretarul general și 16 vicepreședinți regionali. N-a fost nicio surpriza, iar Viorica Dancila a devenit mana dreapta a lui Liviu Dragnea. Pe regiunea Vest sunt vicepreședinți Mihai Fifor, de la Arad, și Natalia Intotero, din…

- Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 7 martie, ora 14:00 - 8 martie, ora 13:00, se vor inregistra viituri rapide, cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri, si depasiri ale Cotelor de atentie, pe raurile din bazinele…

- Direcția Generala de Jandarmerie București – Ilfov, un nou neajuns pentru ilfoveni, dupa modelul comasarilor ISU Ilfov și a Serviciului de ambulanța județean Ilfov cu cu structurile similare din București? Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica (ATOP) Ilfov, condusa de vicepreședintele Consiliului…

- Astazi, in toata țara cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca, mercurul din termometre va indica ziua minus trei grade Celsius, iar la Balti va fi cu un grad mai mult. La Orhei temperatura maxima va fi de minus un grad.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata ca, dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, a observat ca, in spatiul public, au existat doua tipuri de reactii: pe de-o parte, politicienii care au criticat tara – ceea ce i-a adus aminte de comunism…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Camelia Hristea , actor si impresar artistic (n. 1985); Camelia Voinea , f. gimnasta (n. 1970); Carmen Cretzu Iacob , pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1957); Carmen Serban , cantareata de muzica etno (n. 1971); Doru Apreotesei , muzician…

- Jandarmii din judetul Hunedoara au asigurat anul trecut paza unui numar de 1.850 de transporturi cu caracter special, de bunuri si valori sau de corespondenta clasificata, una dintre aceste misiuni vizand paza bratarilor dacice din aur, cu prilejul unei expozitii itinerante prin tara. "Tot ceea ce…

- Un detinut al Penitenciarului din Balti a fost condamnat pentru escrocherie in proportii considerabile, comisa dupa gratii. Potrivit probelor administrate de procurori, in iunie 2016, ispasindu-si pedeapsa pentru o infractiune similara, detinutul a facut cunostinta cu o tinara prin telefon. In continuare,…

- In ultimul amical al iernii, Unirea Alba Iulia a intalnit, astazi, liderul Ligii a IV-a din județul vecin, „alb-negrii” conduși de Adrian Bicheși impunandu-se cu scorul de 1-0 (1-0). Unicul gol a jocului a fost marcat de B. Ștef (22), șut la colțul lung dupa o lansare perfecta de la Goguța. Este al…

- Evaziune fiscala de doua milioane de euro: Peste o suta de perchezitii in tara, printre care si la Cluj Peste o suta de perchezitii domiciliare sunt efectuate joi, in Bucuresti, Cluj si alte 15 judete, de politistii aradeni, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, intr-un…

- Durere fara margini la Balti! Membrii unei familii de patru persoane au decedat dupa ce s-au intoxicat cu gaz. Printre victime se afla doi copii minori.Tragedia s-a intamplat astazi, 20 februarie. Cadavrele au fost gasite acum seara de catre nanașii victimelor.

- Doi indivizi din comuna Pietroasa si-au petrecut o noapte in arest dupa ce oamenii legii au obtinut pe numele lor ordonante de retinere pentru 24 de ore. Cei doi, cu varste de 23 si respectiv 42 de ani, au fost retinuti de politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul I.P.J.…

- Dosarul vanatorii ilegale de mistreți in lanul de porumb, vanatoare ce a avut loc in toamna anului trecut la Bizighesti și care s-a incheiat cu moartea unui barbat de 35 de ani, ajunge la instanta. Trei persoane vor fi judecate in acest dosar, in timp ce fata de a patra s-a dispus renuntarea la urmarirea…

- CHIȘINAU, 14 feb — Sputnik. La redacția Sputnik Moldova a fost expediata o scrisoare de la o femeie din Balți care povestește prin ce i-a fost dat sa treaca din cauza neglijenței profesionale și a indiferenței totale a unor medici. „La începutul lui decembrie 2017, având…

- Patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore in urma unor percheziții in Hunedoara și Timișoara. Anchetatorii vizau o grupare specializata in comiterea infracțiunii de contrabanda. Mascații au descins la 12 adrese din Hunedoara și Timișoara iar patru persoane au fost reținute fiind suspectate de…

- Sindicatele din mineritul Vaii Jiului atrag atentia asupra pericolului care planeaza asupra productiei de huila si aprovizionarii termocentralelor, avertizand asupra faptului ca, pana la...

- Pompiliu Budulan, fost prefect de Hunedoara, este urmarit penal sub control judiciar de catre DNA dupa ce ar fi primit aproape trei milioane de euro mita in perioada in care era directorul general al...

- Astazi pe tot teritoriul tarii vor cadea precipitatii, iar maximele vor ajunge pana la noua grade Celsius. La Briceni si Soroca se va inregistra un grad Celsius, iar la Balti vor fi trei grade. La Orhei mercurul din termometre va indica patru grade.

- Preturile terenurilor agricole se situeaza intre 2.500 de euro si 10.000 de euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzationat 100.000 de hectare, a declarat Robert Rekkers, directorul general Credit IFN. …

- Domnișoarelor, el este Mihai, nepotul Madalinei Manole! Atunci cand era copil, artista il iubea ca pe ochii din cap și-i aducea jucarii din toate colțurile lumii. Seamana leit cu matușa lui!

- O noua editie a evenimentului Winter Tour va avea loc, la acest sfarsit de saptamana, in statiunea Parang, din Valea Jiului, turistii fiind asteptati sa se bucure de partiile de calitate, de concursurile cu premii oferite de organizatori, dar si de posibilitatea de a testa ultimele tipuri de schiuri…

- O fosta localitate șvabeasca, inființata in urma cu doua secole și jumatate de coloniști germani din Lorena, Luxemburg, Trier și Bavaria, mai are astazi, conform unor oficiali ai primariei, doar doi nemți. Incepand cu anii ’70 ai secolului trecut și continuand și dupa Revoluția din 1989, Iecea Mare…

- Astazi, cerul va fi variabil in cea mai mare parte a tarii, iar vantul va sufla slab din Sud-Vest.Ziua, la Briceni si Soroca se vor inregistra patru grade Celsius, iar la Balti si Orhei se vor inregistra cate cinci grade Celsius.

- Un tanar de 25 de ani a fugit de la locul accidentului rutier pe care l-a provocat pe un bulevard din Hunedoara, in timp ce victima suna la 112. Soferul a fost gasit, iar politistii au stabilit ca se urcase baut la volan.

- Intre 9 și 25 februarie, la Pyeongchang, in Coreea de Sud, se va desfașura o noua ediție a Jocurilor Olimpice de Iarna. La „Olimpiada alba”, așa cum mai este denumita competiția ajunsa la cea de-a XXIII-a ediție, vor participa sportivi din 92 de țari de pe toate continentele, printre acestea numarandu-se…

- Aradul pare un judet parasit. In timp ce conducerea CJA era ocupata cu probleme politice, una dintre sectiile de la Spitalul Clinic Judetean Arad, care functiona in conditii dezastruoase a fost reabilitata de un ONG. Nici drumurile judetului nu au prea fost reparate, iar aradenii au postat de curand…

- A number of 22 counties in Muntenia, Transylvania, Moldova and Dobrogea are under a code yellow alert for snow and blizzard on Monday, according to the National Meteorological Administration (ANM). So, until Monday, 11:00 am, 14 counties, namely Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea…

- Metalurgistul Cugir are fixata reunirea pentru luni, 22 ianuarie 2018, ora 15.00, la „Arena Cugir”, la intaiul antrenament nefiind asteptata vreo achizitie, exceptie fiind doar cativa juniori ce vor fi testati de antrenorul Calin Moldovan. O„tinta” pentru intarirea defensivei, aparatorul Ionut Neag…

- In perioada 19 – 28 ianuarie 2018 va avea loc, la Berlin, Germania, cea de a 83- a editie a expozitiei internationale „Saptamana Verde” la care Bulgaria va fi țara partenera. La editia din acest an, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va participa cu un stand la care vor fi prezenți…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a creat trei celule de criza in zonele de nord, sud și centrul țarii. Acestea vor funcționa in cadrul subdiviziunilor IGSU din municipiile Balți, Cahul și Chișinau.

- Direcția Județeana de Statistica (DJS) Hunedoara a facut publice ultimele date centralizare din teritoriu, aferente lunii octombrie a anului trecut. Statisticienii au analizat principalii indicatori socio – economici inregistrați in județul Hunedoara in prima luna a trimestrului al patrulea din…

- Fiti de doua ori mai prudenti daca plecati cu masina, in urmatoarele ore. Se anunta ploi si ninsori, iar multe sosele sunt ude. O depasire cat de mica a vitezei va poate costa viata. Asa au pierit ieri doi barbati din judetul Hunedoara.

- Autoritatile regimului comunist au depus eforturi mari ca imaginea regelui Mihai I sa fie data uitarii de romani in cel mai scurt timp dupa plecarea acestuia in exil. Documente secrete ale vremii, pastrate la arhive, prezinta un episod bizar care avea in prim plan femeile din Tinutul Padurenilor.

- Castelul Corvinilor, record absolut de incasari! Peste 6,2 milioane de lei au intrat, anul trecut, in bugetul municipiului Hunedoara. Banii provin din vanzarea de bilete, dar și din inchirierea spațiilor pentru diverse evenimente.

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Hunedoara, Caras-Severin, Cluj, Vrancea, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui si Galati se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Fenomenul se…

- Renato Usatii a reacționat la anunțul de demisie a viceprimarului din Balți, Igor Șeremet. Potrivit primarului, Igor Șeremet nu are de gand, de fapt, sa iși dea demisia. Acesta ar fi spus ca inca se mai gandește și ar putea sa se intoarca. Mai mult, plecarea lui Igor Șeremet ar crea condiții pentru…

- O tanara din Hunedoara a fost luata cu forta de doi barbati, din taxiul cu care se deplasa, si adusa intr-o camera de motel, unde a fost sechestrata pentru a fi convinsa sa se impace cu fostul iubit.