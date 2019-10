Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Alba intervin astazi, 23 octombrie 2019, la limita cu județul Hunedoara, pentru stingerea unui incendiu de litiera de padure izbucnit in munții Vulcan – zona Buceș. Incepand cu ora 08.00, ISU Alba intervine cu 1 ofiter, 11 subofiteri, 2 autospeciale de interventie cu capacitate marita…

- Echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Politiei si SMURD au fost solicitate sa intervina dupa ce o femeie din comuna Dancu s-a blocat in locuinta si a incercat sa se sinucida, anunța AGERPRES.Citește și: Nebunie mare in cazul Caracal! Anchetatorii i-au interzis lui…

- Potrivit primelor date ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, ursul ar fi iesit din padure si a atacat-o pe victima, aceasta suferind mai multe rani la mana si piciorul stang. Pentru salvarea victimei, un echipaj SMURD de la subunitatea ISU din comuna Baru a intervenit la fata…

- Pompierii de la Garda de interventie Cehu Silvaniei, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU ”Porolissum” Salaj au fost solicitati sa intervina in cursul noptii de duminica spre luni, 1-2 septembrie, la un incendiu izbucnit la anexa unei gospodarii din localitatea Hodod, judetul Satu…

- In urma cu putin timp, pompierii au fost solicitati sa intervina pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" vor debloca o usa. ...

- In fiecare an, in ziua de 1 august, cadrele militare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Unirea” al județului Alba care au indeplinit stagiul minim in grad sunt avansati in gradul urmator. Astfel, joi, intr-un cadru festiv, 6 ofiteri si 47 de subofiteri au fost avansați in grad dupa…

- Un tanar in varsta de 29 de ani din Brad a fost implicat intr-o altercație, cu un cetațean italian, in Slatina, județul Olt. Tanarul a ajuns la spital. Conflictul in trafic a izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, in care au fost implicate trei persoane, au anuntat reprezentantii…

- Doi barbati, dintre care unul este cetatean italian, au fost transportati la spital in urma unui conflict in trafic izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, in care au fost implicate trei persoane, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.…