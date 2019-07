Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 66 de pompieri militari din Alba si Cluj actioneaza vineri pentru lichidarea incendiului izbucnit la manastirea Rimet, interventia acestora fiind ingreunata din cauza materialelor aflate in compozitia acoperisului cladirii care adaposteste chiliile si unde focul se manifesta pe o suprafata…

- Dupa inteventia de la Bod , pompierii militari au primit o noua alerta: incendiu la o cabana in localitatea Vulcan. „Incendiul este localizat, se lucreaza la lichidarea acestuia. Arde pe o suprafata de aproximativ 35 mp la nivelul acoperisului. Nu sunt victime si nici nu exista pericol de extindere”,…

- Potrivit prim-adjunctului sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Ovidiu Costea, cei doi copii se aflu la joaca pe malul raului Sebes. 'Din cauza faptului ca a crescut debitul foarte mult ca urmare a deversarii controlate a barajului de la Petresti, minorii au fost surprinsi…

- Localitatea Rachita a fost reconectata la rețeaua de energie electrica astazi, incepand cu ora 17.20, dupa cum a anunțat ISU Alba. Dupa pagubele facute de viitura care a distrus satul, sambata dupa-amiaza, gospodariile au fost luminate cu ajutorul unui grup electrogen. Forțele de intervenție din cadrul…

- Localitatea Rachita a fost realimentata cu energie electrica, luni, incepand cu ora 17.20, dupa cum a anunțat ISU Alba. Dupa pagubele facute de viitura care a distrus satul, sambata dupa-amiaza, gospodariile au fost luminate cu ajutorul unui grup electrogen. Forțele de intervenție din cadrul Inspectoratului…

- Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat a ajuns sambata seara in Alba, in zonele din sudul județului lovite de inundații. Acesta va participa la ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. In zona de Sud a județului Alba s-a format sambata dupa-masa o viitura din cauza…

- O femeie care locuieste intr-un apartament de pe strada “Vasile Alecsandri” din Vaslui, a fost salvata de vecinii care au vazut fum iesind pe geamurile casei. Ea a pus o oala cu mancare pe foc si a adormit. Vecinii au inceput sa bata disperati la usa femeii, vazand ca pe geamuri si pe sub usa de la…