- Adjunctul sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, maior Ovidiu Costea, a declarat ca toate focarele de incendiu au fost lichidate, iar sâmbata vor fi stabilite cauza de izbucnire a focului si valoarea pagubelor. Potrivit estimarilor pompierilor, din suprafata totala…

- Incendiul care a izbucnit vineri la manastirea Rimet a fost localizat in cursul serii, dupa sapte ore de interventie a peste 100 de pompieri militari din Alba si Cluj, care actioneaza in continuare pentru lichidarea focarelor existente sub elementele de acoperis prabusite. Potrivit prim-adjunctului…

- Un numar de 66 de pompieri militari din Alba si Cluj actioneaza vineri pentru lichidarea incendiului izbucnit la manastirea Rimet, interventia acestora fiind ingreunata din cauza materialelor aflate in compozitia acoperisului cladirii care adaposteste chiliile si unde focul se manifesta pe o suprafata…

- Potrivit prim-adjunctului sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Ovidiu Costea, cei doi copii se aflu la joaca pe malul raului Sebes. 'Din cauza faptului ca a crescut debitul foarte mult ca urmare a deversarii controlate a barajului de la Petresti, minorii au fost surprinsi…

- Localitatea Rachita a fost reconectata la rețeaua de energie electrica astazi, incepand cu ora 17.20, dupa cum a anunțat ISU Alba. Dupa pagubele facute de viitura care a distrus satul, sambata dupa-amiaza, gospodariile au fost luminate cu ajutorul unui grup electrogen. Forțele de intervenție din cadrul…

- Mobilizarea continua in sprijinul sinistraților. Forțele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba intervin luni in zonele cele mai afectate de inundații din Rachita pentru inlaturarea efectelor negative. Forțele de intervenție au deplasat la fața…

- Specialiștii in pirotehnie de la ISU Alba au intervenit luni, in jurl orei 19:00, pentru asanarea unui teren de muniție ramasa neexplodata pe raza localitații Vințu de Jos. Potrivit ISU Alba, echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba intervine pentru…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in comuna Baba Ana, sat Baba Ana, judetul Prahova. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae s a intervent pentru degajarea unei persoane cazute…