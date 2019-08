Alba: Germania, principalul partener comercial al judeţului Potrivit sursei citate, principalii parteneri de relatii internationale ai judetului Alba in perioada ianuarie - martie, dupa ponderea in valoarea totala a exporturilor si importurilor, au fost Germania (69,9%), Italia (8,2%) si Ungaria (5,5%), respectiv Germania (63,7%), Ungaria (7,9%) si Austria (6,2%).



In primul trimestru, valoarea exporturilor realizate de judetul Alba a fost de peste 607 milioane de euro, iar cea a importurilor, de peste 469 milioane de euro.



In perioada mentionata, soldul operatiunilor de comert exterior a fost pozitiv, respectiv in valoare de 138.649.000



