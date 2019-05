Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a VII-a ediție a Festivalului Roman Apulum, denumita „Revolta” a inceput la Alba Iulia. Timp de doua zile pe strazile Cetații Alba Carolina vor defila, legiuni romane, cete de daci dar și gladiatori alaturi de frumoase nimfe ale dansului. Ca in fiecare an, nu vor lipsi taberele și atelierele…

- Florin Tița a fost invins clar in finala categoriei 55 de kilograme a CE de la București, dar e prima medalie la seniori a sportivului in varsta de 22 de ani. Prima finala cu medalia de aur in joc a zilei de azi a adus și emoțiile cele mai mari pentru Romania. Florin Tița intra pe saltea contra rusului…

- Tribunalul Alba a inceput audierea inculpaților in dosarul de criminalitate organizata formata din 15 inculpati din zona municipiului Blaj trimis in judecata, in iunie 2017, de Serviciul Teritorial DIICOT Alba Iulia. La teremenul de ieri al procesului a dat o declarație in fața instanței inculpata Fieraru…

- Ciugud, comuna din Alba Iulia cu cea mai mare absorbție de fonduri europene din țara, respectiv peste 27 de milioane de euro, a dispus in 2018 de un buget pentru investiții de peste 6 milioane de euro, a declarat primarul localitații, Gheorghe Damian, pentru AGERPRESS. “Am ajuns anul acesta sa trecem…

- Nicolae Robu, primarul Timișoarei, și Mircea Hava, edilul din Alba Iulia, au anunțat ca se alatura vineri protestului #șieu „Romania vrea autostrazi”. Robu spune ca la ora 15 va fi in drum spre București, insa se va opri timp de 15 minute pentru a face live pe Facebook. Primarul Timișoarei este de parere…

- Fotbalistul din Alba Iulia, Nicu Carnat a realizat o execuție excepționala pentru o emisiune TV a postului PRO X, denumita Fotbalist de Romania, in care cei mai talentați jucatori din fotbalul romanesc se intrec in super-execuții. Nicu Carnat a realizat o ”rabona” perfecta. Tanarul din Alba Iulia a…

- In vremurile tulburi, din toamna anului 1918, dupa prabușirea imperiului bicefal austro-ungar, și acceptarea de catre partea austriaca a condițiilor de pace, care a coincis și cu fuga Imparatului și Rege al Ungariei, Carol IV, toate popoarele din acea alcatuire au luat decizii majore privind viitorul…

- Interventia pentru stingerea incendiului izbucnit sambata dimineata in Alba Iulia la cea mai mare fabrica de condimente din Romania s-a incheiat miercuri seara, dupa 108 ore de interventie continua a...