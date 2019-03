Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doi ani din judetul Alba a cazut, marti, intr-o fantana adanca de aproximativ opt metri, salvatorii reusind sa il aduca la suprafata. Micutul era inconstient si a fost resuscitat timp de o jumatate de ora, urmand sa fie preluat de la Aiud de un elicopter, pentru a fi dus la spital la…

- O persoana care a cazut miercuri seara in raul Aries, in aval de Barajul Mihoiesti, este cautata inclusiv cu ajutorul echipajului de scafandri al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, au informat reprezentantii institutiei, potrivit Agerpres.Potrivit ISU Alba, incidentul,…