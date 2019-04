Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au efectuat vineri, 5 aprilie, percheziții la mai mulți traficanți de droguri. Printre ei se afla și fiul lui Andrei Pleșu, Mihai Pleșu, care a și fost dus la Iași pentru audieri. La casa acestuia polițiștii au gasit mai multe plicuri și chiar pungi cu droguri.Citește și:…

- Cinci buzoieni au fost prinsi de politistii locali cu substante interzise asupra lor, in ultimele zile. Pliculetele cu droguri au fost ridicate si transmise Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate.

- Procurorii DIICOT au descoperit o a doua șalupa cu droguri in Delta Dunarii, unde in aceasta perioada are loc una dintre cele mai mari operațiuni antidrog. In ambarcațiune au mai fost gasite doar trei kilograme de cocaina. Anchetatorii au indicii potrivit carora traficanții ar fi ascuns alte sute de…

- Procesul dintre Traian Berbeceanu, fostul comandant al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate in Alba si Ioan Tarnu, fostul director al SRI Alba, este aproape de final. Tribunalul Alba a audiat, la ultimul termen, din 12 martie 2019, doi martori, cate unul propus de fiecare dintre cele doua…

- ”Confruntarea” in instanța dintre fostul șef al SRI Alba, Ioan Tarnu, și fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate in Alba, Traian Berbeceanu, se apropie de final. In ședința din data de 12 martie, de la Tribunalul Alba, au fost audiați ultimii martori. De asemenea a fost fixata…

- Sapte barbati, din judetele Galati si Teleorman, au fost retinuti pentru 24 de ore, banuiti de comiterea de infractiuni informatice pe site-urile de vanzari active pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, prejudiciul creat prin comiterea faptelor fiind de peste 470.000 de dolari, informeaza miercuri…

- Procesul in care fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Alba Iulia, Traian Berbeceanu, cere unui fost sef al SRI Alba, Ioan Tarnu, daune morale si materiale de 150.000 de lei, pentru "nenumarate afirmatii mincinoase, calomnioase, defaimatoare", a debutat marti la Tribunalul…