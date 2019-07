Stiri pe aceeasi tema

- Operațiunea de cautare a ursului de la Paclișa a inceput miercuri, dupa ora 15:00. O echipa de vanatori insoțiți de caini de vanatoare au pornit pe urmele animalului care terorizeaza de mai bine de trei saptamani locuitorii din cartierul municipiului Alba Iulia. Aceștia incearca sa gaseasca ursul și…

- O actiune de capturare a ursului care a patruns intr-o gospodarie din Paclisa, localitate componenta municipiului Alba Iulia, unde a omorat un caine si a atacat un porc, va avea loc miercuri, incepand cu ora 15,00, a anuntat viceprimarul Voicu Paul. Intrunite la sediul APM Alba, autoritatile…

- Unul dintre cei doi ursi observati in mai multe randuri in ultimele doua saptamani intr-o suburbie a municipiului Alba Iulia, Paclisa, si-a facut din nou simtita prezenta, dupa ce a patruns, in noaptea de marti spre miercuri, intr-o gospodarie, unde a ucis un caine. Potrivit unor filmulete postate de…

- Acțiunea de capturare a ursului care terorizeaza, de cateva zile, locuitorii cartierului Paclișa din Alba Iulia este ingreunata de cainii din zona. Aceștia, atrași de momeala din cușca speciala pentru prinderea animalului salbatic, intra in capcana și aceasta se declanșeaza. Numai ieri dupa-amiaza,…

- Acțiunea de capturare a ursului care terorizeaza locuitorii cartierului Paclișa din Alba Iulia, este ingreunata de cainii din zona. Mai exact, momeala din cușca speciala pentru prinderea animalului atrage cainii, care intra in capcana, iar aceasta se declanșeaza. Numai ieri dupa-amiaza, capcana a fost…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba a discutat joi dimineata, 4 iulie 2019, situatia ursului periculos care a atacat miercuri o gospodarie din lcoalitatea Paclisa, de langa Alba Iulia.

- Ursul aparut de cateva zile in cartierul albaiulian Paclișa ar fi intrat, miercuri, intr-o gospodarie. Jandarmii au fost alertați prin 112 și s-au deplasat la fața locului. Prezența ursului a fost semnalata și ieri, iar jandarmii s-au deplasat de mai multe ori in zona Paclișa pentru a gasi animalul.…

- Ursul care de mai multe zile terorizeaza prin prezența, localnicii din Paclișa, a atacat miercuri, in jurul orei 15.00. Animalul a patruns intr-o gospodarie, unde a atacat o scroafa și mai mulți purcei. Purceii au fost mancați iar scroafa a fost rupta in doua. Mai mulți localnici alarmați de sunetele…