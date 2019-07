Alba: Calitatea apei potabile, influenţată în urma avariei provocată de constructorul autostrăzii Sebeş-Turda Operatorul judetean de apa din Alba atentioneaza consumatorii ca, in urma avariei produse miercuri, in zona Oiejdea, de constructorul autostrazii Sebes-Turda la aductiunea de apa, in urmatoarele zile vor aparea modificari de acceptabilitate ale calitatii apei potabile, distribuita in o serie de orase si comune.



"Din cauza avariei majore la aductiunea de apa DN1200(FIR II), produsa in data de 03.07.2019 de catre constructorul Autostrazii Sebes-Turda in zona Oiejdea, SC APA CTTA SA Alba estimeaza ca in urmatoarele zile vor aparea modificari de acceptabilitate ale calitatii apei potabile,…

Sursa articol: agerpres.ro

- Apa CTTA atenționeaza ca in urmatoarele zile vor aparea modificari ale calitații apei potabile in județul Alba, in urma avariei majore in rețea, produsa miercuri de constructorul lotului doi al Autostrazii Sebeș-Turda. In aceasta perioada, stațiile de tratare a apei funcționeaza in regim de hiperclorinare,…

- APA CTTA Alba: Modificari ale calitații apei potabile, in zonele de aprovizionare cuprinse intre Lancram – Ocna Mureș, Galda – Blaj, ca urmare a avariei produsa de constructorul lotului 2 al autostrazii A10, Sebes-Turda Din cauza avariei majore la aducțiunea de apa DN1200(FIR II), produsa in data de…

- O avarie la aducțiunea de apa in zona Oiejdea, provocata de constructorul Autostrazii Sebeș-Turda, a lasat fara apa locuitori din 14 localitați din județul Alba. Potrivit Apa CTTA, durata intreruperii furnizarii apei este estimata la circa 35 de ore. ”Din cauza unei avarii produse miercuri, la aducțiunea…

- Constructorul lotului 2 al autostrazii A10, Sebes-Turda, a provocat, miercuri dimineața o avarie majora la reteaua de alimentare cu apa potabila si a lasat fara acest serviciu public un oras si 10 comune. O avarie produsa miercuri de catre constructorul autostrazii Sebes-Turda in zona Oiejdea, la aductiunea…

- O avarie produsa miercuri de catre constructorul autostrazii Sebes-Turda în zona Oiejdea la aductiunea de apa DN1200(FIR II) a provocat întreruperea furnizarii apei potabile în orasul Ocna Mures si comunele Cricai, Ighiu, Galda de Jos, Stremt, Mihalt, Bucerdea Grânoasa, Craciunelu…

