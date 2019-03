Stiri pe aceeasi tema

- CSM Volei Alba Blaj s-a calificat fara emotii in finala Cupei CEV la volei feminin, dupa ce a invins-o, astazi pe Stiinta Bacau, cu scorul de 3-0 (25-14, 25-19, 25-23), la Sibiu, in mansa secunda a semifinalelor competitiei, informeaza Agerpres. CSM Volei Alba Blaj, care s-a impus si in tur cu 3-0,…

- ​Echipa de volei feminin Stiinta Bacau s-a calificat marti, în deplasare, în semifinalele Cupei CEV, dupa ce a învins formatia VK UP Olomouc, cu scorul de 3-2, si în mansa retur din sferturile competitiei. Adversara bacauancelor din semifinale va fi Volei Alba Blaj, care a eliminat,…

- Echipa de volei feminin Volei Alba Blaj s-a calificat marti, pe teren propriu, in semifinalele Cupei CEV, dupa ce a invins formatia turca Galatasaray Istanbul, cu scorul de 3-0, in mansa retur din sferturile competitiei. A fost nevoie de ”set de aur” pentru stabilirea castigatoarei. Scorul pe seturi…

- Fara indoiala ca dubla dintre Volei Alba Blaj și Galatasaray Istanbul, contand pentru sferturile de finala ale Cupei CEV, a doua competiție europeana ca și importanța, reprezinta capul de afiș al inceputului de an in sportul județean. Echipa din “Mica Roma” a depașit lejer, cu o dubla victorie in minimum…

- Volegi Alba Blaj a invins și in deplasare echipa ceha VK Prostejov, cu 3-0, și s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei CEV. Acolo va da peste Galatasaray. Știința Bacau s-a calificat și ea in faza ultimelor 8 echipe. Vicecampioana Europei, Volei Alba Blaj, s-a calificat la pas in sferturile…