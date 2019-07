Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Internaționala pentru Caritate Creștin Ortodoxa (IOCC), prin intermediul Sectorului social-filantropic al Patriarhiei Romane, și Arhiepiscopia Alba Iuliei sprijina persoanele afectate de inundațiile din luna iunie cu suma de 62.000 de lei. IOCC este o organizație caritabila non-profit care…

- Proiectul integrat prin care municipalitatea din Fagaras doreste sa investeasca fonduri europene pentru modernizarea unei scoli si a peste 6,5 km de strazi urbane a fost semnat azi la Alba Iulia, de catre primarul municipiului, Gheorghe Sucaciu, dar si de catre directorul general ADR Centru, Simion…

- Proiectul integrat prin care municipalitatea din Fagaras doreste sa investeasca fonduri europene pentru modernizarea unei scoli si a peste 6,5 km de strazi urbane a fost semnat azi la Alba Iulia, de catre primarul municipiului, Gheorghe Sucaciu, dar si de catre directorul general ADR Centru, Simion…

- Tortul a incheiat pranzul pe care Papa Francisc și suita sa l-au avut la sediul Curiei Arhiepiscopiei Majore, dupa beatificarea celor șapte episcopi greco-catolici martiri. Realizat sub forma de perna roșie – explica episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, Preasfinția Sa Claudiu Pop – „este o reamintire…

- Acum 20 si putin de ani, comuna Ciugud, din judetul Alba, arata ca multe alte zone rurale din tara: fara gaze, cu drumuri de noroi, fara apa curenta, cu scoli vechi, fara camine culturale, fara locuri de munca, fara perspective. Odata cu intrarea in Uniunea Europeana, aceste lucruri s-au schimbat. Ciugud…

- Fortificatia in stil Vauban, construita in sec. XVIII, care a inglobat si castrul Legiunii XIII Gemina ridicat de romani dupa cucerirea Daciei, este cea mai mare cetate din Romania, cu care Alba Iulia se mandreste. In timpul lucrarilor de restaurare, in anul 2011, au fost descoperite ruinele unei biserici…

- Cinci companii au depus oferte la licitatia de autobuze electrice pentru patru orase din Romania. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice va achizitiona 51 de autobuze electrice pentru orasele Alba Iulia (13), Buzau (9), Ploiesti (9) si Constanta (20). Valoarea totala a contractului…

- Cinci companii au depus oferte la licitatia de autobuze electrice pentru patru orase din Romania. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice va achizitiona 51 de autobuze electrice pentru orasele Alba Iulia (13), Buzau (9), Ploiesti (9) si Constanta (20). Valoarea totala a contractului…