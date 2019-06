Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 21 iunie 2019, in jurul orei 00.15, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau pe Calea Moților din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 30 de ani, din Abrud, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Ieri, 18 iunie 2019, in jurul orei 20.20, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 64 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul. Ferdinand din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 13 iunie 2019, in jurul orei 20.30, polițiștii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mureș, in timp ce acționau pe raza comunei Unirea, l-au depistat pe un barbat de 30 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Astazi, 3 iunie 2019, in jurul orei 00.20, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 36 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilometru, a rezultat…

- Ieri, 29 mai 2019, in jurul orei 16.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Maceșului din Alba Iulia, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de acesta, polițiștii…

- La data de 26 mai 2019, in jurul orei 09.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat d 28 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul. Horea din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testari conducatorului auto cu aparatul…

- Barbat de 34 de ani din Ciugud, REȚINUT de polițiști. A agresat un barbat cu care ar fi avut un conflict spontan Polițiștii din Alba Iulia l-au reținut pe un barbat din comuna Ciugud, care este cercetat pentru lovire. Acesta, impreuna cu un barbat din Alba Iulia l-ar fi agresat pe un alt barbat, care,…

- Ieri, 6 mai 2019, in jurul orei 19.10, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un tanar de 30 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Ciugud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…