Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 1 septembrie 2018, in jurul orei 11.00, politistii rutieri din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, produs pe DN 67 C, pe raza localitatii Capalna. Un tanar de 27 de ani, din Germani, in timp ce circula cu o motocicleta, in directia…

- Am primit cu profunda intristare vestea ca inca un camarad s-a alaturat, atat de devreme, Pompierilor din Cer. Orice am putea spune in aceste momente, nu putem alina durerea celor carora , plutonierul adjutant Arsene Petre , le-a fost ruda, prieten sau camarad.Toti cei care l-au cunoscut si l-au apreciat…

- Un accident MORTAL a avut loc astazi, 22 august 2018, in jurul orei 17:00, pe raza localitații Bucerdea Granoasa. Un tanar de aproximativ 30 de ani a decedat dupa ce s-a rasturnat cu autoturismul pe un camp. Potrivit IPJ Alba, un tanar ce a condus un autoturism pe un camp de pe raza localitații Bucerdea…

- Un barbat a decedat joi dimineața, cu puțin timp inainte de ora 08:00, pe raza localitații bistrițene Piatra, comuna Chiuza, dupa ce a fost prins sub o autobasculanta. Potrivit primelor informații, șeferul unei autobasculante, un barbat in varsta de 66 de ani, in timp ce incerca sa urce o panta, a pierdut…

- Un barbat in varsta de 28 de ani, din Aiud, pe numele caruia autoritatile italiene au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea infractiunii de omor, a fost depistat de politistii din Alba, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al…

- Inundatiile produse in ultimele 48 ore in judetul Neamt au afectat 53 de locuinte si 122 de gospodarii, potrivit ultimului bilant realizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), citat de Agerpres.

- Astazi, 27 iunie 2018, la Serviciul Politiei Transporturi Alba Iulia s-a prezentat domnul Ciobota Daniel Cristian, in varsta de 36 de ani, din municipiul Alba Iulia si a predat unui agent de serviciu din cadrul Serviciului Politiei Transporturi Alba Iulia un portofel cu acte si bani, gasit pe strada…

