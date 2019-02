Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Alba, Danuț Halalai, cere intervenția Garzii de Mediu in cazul incendiului izbucnit la o fabrica de condimente din Alba Iulia, pentru a stabili ce substanțe au fost degajate in mediu, scrie Mediafax.Prefectul de Alba, Danuț Halalai, a declarat, sambata, ca a fost solicitata intervenția…

Serie de explozii. Una dintre cele mai mari fabrici de condimente din Romania a fost cuprinsa de flacari in noaptea de vineri spre sambata. Este cel mai puternic incendiu inregistrat pana acum in Alba Iulia.

- Un incendiu de proportii a izbucnit, in noaptea de vineri spre sambata, la fabrica de condimente Solina din Alba Iulia. Flacarile au cuprins intreaga cladire, iar pompierii au suplimentat forțele.Potrivit primelor informații, incendiul a izbucnit, in noaptea de vineri spre sambata, la o fabrica…

