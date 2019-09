Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Galati au informat ca, la data de 06 august 2019, Parchetul de pe langa Judecatoria Galati a fost sesizat printr-un denunt facut de Asociatia Consiliului Tinerilor Institutionalizati, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, de catre…

- Institutul National de Medicina Legala a transmis in cursul zilei de vineri catre DIICOT - Structura Centrala raportul de expertiza medico-legala antropologica privind examinarea materialului osos si dentar identificat in urma perchezitiei domiciliare efectuate la data de 27 iulie la locuinta inculpatului…

- Institutul Național de Medicina Legala (INML) a anunțat ca expertiza antropologica in cazul oaselor ridicate de la Caracal va fi gata vineri. Expertiza genetica, insa, este in continuare in lucru.

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a trimis la Caracal doi procurori de la Serviciul de indrumare si control, pentru a verifica modalitatea in care s-a actionat in ancheta privind disparitia Alexandrei Macesanu, existand informatii despre grave erori ale procurorului Cristian Ovidiu Popescu,…

- Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca politistii din Caracal stiau locatia in care se afla Gheorghe Dinca inca de noaptea, dar nu au organizat un flagrant, asa cum le permitea legea, ci au preferat sa astepte autorizatie de perchezitie pentru dimineata. Procurorul general Bogdan Licu a anuntat,…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au dispus la data de 28 iunie 2019 punerea in miscare a actiunii penale impotriva a 8 inculpati in dosarul poștașilor de la Sebeș. Aceștia sunt cercetați de abuz in serviciu și fals intelectual. Mai mult, pe numele celor opt persoane, procurorii…

- Procurorul general interimar a anunțat ca Secția Speciala a inceput o ancheta la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova in cazul procuroarei acuzate ca a smuls cu forța fetița adoptata in Baia de Arama.