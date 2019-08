Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj Salvamont intervine luni seara pentru recuperarea unei turiste din zona Rimetea. Femeia ar fi in stare de epuizare. Potrivit Salvamont-Salvaspeo Alba, femeia are aproximativ 60 de ani și, din primele date, nu este ranita. Revenim cu amanunte. Citește Intervenție Salvamont Alba pentru recuperarea…

- Un turist care a suferit o fractura la un picior a fost coborat, marți, de salvamontiștii din Alba, dintr-o zona greu accesibila de la Rimetea, anunța MEDIAFAX.Citește și: Radu Tudor denunța un atentat la securitatea Romaniei! Celebrul jurnalist ataca Guvernul In urma unui apel venit,…

- Ziarul Unirea Turist cu suspiciune de fractura, in zona Rimetea. Intervenție a Salvamont Alba și SMURD Un turist primește ingrijiri medicale, dupa ce s-a accidentat intr-o zona greu accesibila din zona Rimetea. In ajutorul acestuia au intervenit membrii Salvamont Salvaspeo Alba și un echipaj de ambulanța…

- Intervenția salvamontiștilor s-a dovedit a fi extrem de dificila din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Aceștia au salvat o tanara in varsta de 27 de ani care a suferit o fractura la un picior. ”Intervenție cu risc mare pentru Salvamont Neamț, in plina furtuna cu descarcari electrice pentru…

- Doua echipaje de la Serviciul Județean Salvamont Alba intervin, luni seara, in Cheile Ramețului, unde doua grupuri de turiști au ramas izolate și au cerut ajutor prin numarul de urgența 112, dupa ce o viitura formata in timpul unei ploi puternice le-a blocat coborarea de pe munte. In total sunt 7…

- Salvamontistii din Sinaia au intervenit, in aceasta dupa-amiaza, pentru salvarea unui turist finlandez de 65 de ani, care a suferit un stop cardio-respirator, in zona Valea Calugarului. Conform Primariei Sinaia, salvamontistii care au ajuns la turist au efectuat primele manevre de resuscitare. Potrivit…