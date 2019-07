Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor filmulete postate de localnici pe retelele de socializare, ursul a intrat in gospodaria unei familii din Paclisa, unde a patruns pana in adapostul porcilor. Ursul a atacat un porc si a omorat un caine."La fata locului s-au deplasat sase jandarmi, care au incercat sa alunge…

- Acțiunea de capturare a ursului care terorizeaza locuitorii cartierului Paclișa din Alba Iulia, este ingreunata de cainii din zona. Mai exact, momeala din cușca speciala pentru prinderea animalului atrage cainii, care intra in capcana, iar aceasta se declanșeaza. Numai ieri dupa-amiaza, capcana a fost…

- Un jandarm sucevean a ajuns la spital, dupa ce a fost atacat de un urs in zona Brosteni, pe fondul de vanatoare Chiril, administrat de Directia Silvica Suceava, a declarat presei duminica seful Garzii Forestiere Suceava, Mihai Gasparel. Potrivit sursei citate, unul dintre jandarmii aflati in echipaj…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba a discutat joi dimineata, 4 iulie 2019, situatia ursului periculos care a atacat miercuri o gospodarie din lcoalitatea Paclisa, de langa Alba Iulia.

- Un cititor Alba24 a filmat la marginea unui cartier din Alba Iulia trei berbecuți și un caine, sfașiați și intrați in putrefacție. Acesta a surprins imaginile in apropierea gardului din spate al Fabricii de porțelan Apulum, la aproximativ 4-5 kilometri de locul unde a fost semnalata in ultimele zile…

- Locuitorii din Alba Iulia au fost avertizați prin RO-ALERT, luni dupa-amiaza, despre prezența ursului care da tarcoale de cateva zile caselor și stanelor din zona Paclișa. Citește și VIDEO: URSUL din Paclișa, fugarit cu mașina pe un drum din apropierea localitații. A ieșit din padure in fața automobilului…