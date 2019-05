„Alb-negrii” câștigă pe „Cetate” și scapă de emoțiile retrogradării: Unirea Alba Iulia – Gloria Lunca Teuz Cermei 2-1 (0-0) Unirea Alba Iulia a reușit o victorie imensa intr-o partida de totul sau nimic cu Gloria Lunca Teuz Cermei, scor 2-1 (0-0). Eroul jcoului a fost capitanul Alexandru Giurgiu ce a transformat doua lovituri libere in minutele 56 și 90, soarta intorcandu-se dupa eșecul de la Galda de Jos, din runda trecuta!!! “Mulțumim celor care au venit la stadion și au crezut in noi! Am caștigat un meci extrem al unui sezon dificil. Ne-am revanșat dupa eșecul de la Galda și imi doresc din suflet ca dubla mea, din lovituri libere, sa insemne salvarea Unirii, echipa mea de suflet, de la retrogradare“, a spus Alexandru… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

